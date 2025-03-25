Через збій в "Укрзалізниці" постраждали не лише пасажирські перевезення: що відомо про нову систему роботи компанії

У компанії пояснили, як діяти, поки онлайн-сервіси недоступні

Проблеми в роботі цифрових сервісів "Укрзалізниці" зачепили не лише пасажирські, але й вантажні перевезення. Через масштабну кібератаку залізнична компанія тимчасово перейшла на паперовий документообіг.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Там зазначили, що фахівці продовжують працювати над відновленням роботи ІТ-систем. Поки що всі процеси з організації перевезення вантажів, замовлення вагонів, обліку, звітності та обслуговування вагових приладів здійснюються в ручному режимі.

Клієнтам нагадали актуальні інструкції щодо дій в умовах тимчасового збою.

Внутрішні перевезення наразі організовують за пред’явленням, експорт – лише після погодження з портами або європейськими партнерами. Замовлення вагонів філії "Центр транспортної логістики" УЗ приймає на електронну пошту або за телефоном, а заявки на зважувальні прилади – через месенджери.

В "Укрзалізниці" також закликали вантажовідправників забезпечити належний залишок коштів на рахунках, аби уникнути боргів у період обмеженого доступу до цифрових сервісів.

Оформлення всіх транспортних документів наразі проводиться у паперовому вигляді, включно з перевізними документами, вагонною звітністю та технічною документацією. Після відновлення роботи електронної системи компанія повернеться до цифрового формату.

Нагадаємо, 23 березня "Укрзалізниця" повідомила про тимчасову недоступність сервісів купівлі квитків через сайт та застосунок через технічні проблеми. Для зручності пасажирів на вокзалах залучили додаткових працівників у касах. Попри це, українці пишуть, що черги біля кас вокзалів нібито набагато більші, ніж повідомляє "УЗ". Член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко зазначив, що атака на сервіси компанії могла стати наслідком витоку інформації.