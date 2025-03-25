Через збій в "Укрзалізниці" українці зіштовхнулися ще з однією проблемою

Фахівці працюють над відновленням сервісів

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати систему після масштабної кібератаки. Станом на ранок вівторка, 25 березня, є проблема не лише з придбанням квитків, але й з їх поверненням.

Представники перевізника на Facebook-сторінці "Укрзалізниці" відповіли на запитання пасажирки, чи можна повернути раніше придбаний квиток через додаток. Зробити це через додаток до відновлення системи змоги немає. Проте квитки з відправкою у найближчі два дні можна повернути онлайн.

"Достатньо принаймні за годину до відправки вашого рейсу надіслати нам на імейл services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем", — пояснили в "Укрзалізниці".

Варто зазначити, що зараз купити квитки на потяг можна виключно на 2 дні вперед. Фахівці працюють над відновленням системи, обіцяли що вона запрацює вже 25 березня, проте станом на 10:40 цього ще не сталося.

Кібератака на "Укрзалізницю" — що відомо

З ранку 23 березня був недоступний продаж квитків на "Укрзалізниці" через додаток або офіційний сайт. В компанії це пояснили технічним збоєм в IT системі. "Укрзалізниця" посилила додатковими працівниками залізничні каси на вокзалах.

Вже 24 березня "Укрзалізниця" заявила, що на її онлайн-системи здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Вона була "дуже системна, нетривіальна та багаторівнева". Попри це, рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок, але онлайн-продажі квитків внаслідок атаки стали недоступними.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат (Слуга народу), член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко припустив, що кібератака на "Укрзалізницю" могла стати наслідком витоку інформації. За його словами, кібербезпекою компаній на кшталт "УЗ" займаються їхні власні фахівці, а держава до цього не має відношення.