На український ринок незабаром вийдуть дві моделі Lexus

Ними будуть кросовер та мінівен

Незабаром на ринку України може з'явитися дві нових моделі Lexus — LBX та LM. Планується, що вони обидві будуть запропоновані з економічними гібридними установками.

Як повідомляє Autocentre, компактний кросовер Lexus LBX та розкішний мінівен Lexus LM повинні вийти на український ринок навесні. Вони обидві перевершують своїх конкурентів не лише у плані дизайну, а й технічно.

Що являє собою кросовер Lexus LBX

Компактний кросовер LBX розроблений спеціально для ринку Європи. Його довжина становить 4190 мм за колісної бази 2580 мм. Ширина і висота становлять 1825 мм та 1545 мм відповідно. У нього акуратно зроблена решітка радиатора, вузькі світлодіодні фари і задні ліхтарі, виконані у формі єдиного блоку.

Всередині Lexus LBX 12,3-дюймова цифрова панель приладів, мультимедійна система з 9,8-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, аудіосистема з 13 динаміками. Його комплектують 134-сильною гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. До "сотні" він здатен розганятися за 9,2 секунд. Ціни в Україні ще не оголошені, але відомо, що у Європі вартість стартує від 32 000 євро.

Кросовер Lexus LBX

Який із себе Lexus LM

Щодо мінівена Lexus LM, то в довжину він сягає понал 5000 мм. Модель пропонується з шістьма або сімома сидіннями в три ряди. Найбільш розкішна версія має дворядну комбінацію із чотирма кріслами. Всередині автомобіля є 48-дюймовий екран, холодильник і висувний столик.

Мінівен Lexus LM

Салон мінівена Lexus LM

Мінівен обладнають двома гібридними установками: 2,5-літровою 250-сильною та 2,4-літровою 371-сильною. Його вартість на ринку Європи починається від 122 700 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Lexus випустить дешевшу версію електрокара з запасом ходу в 430 км. Це значно дешевша версія, порівняно з попередником, і з більшим запасом ходу.