Chery представила новий дешевий кросовер з запасом ходу 1300 км (фото)

Chery Exeed — одна з найпопулярніших марок в Піднебесній останнім часом.

Китайські автомобілі зараз перебувають на піку популярності. Вони дешеві, практичні та інноваційні, тому розходяться мільйонними тиражами.

Нещодавно китайський авторинок поповнив незвичайний представник — новий автомобіль від Chery. Про це повідомляє видання Ithome.

Автомобіль позиціонують як електричний гібридний флагманський кросовер, що націлений на абсолютний комфорт водія та його пасажирів. Назва моделі — Chery Exeed Xingtu Yaoguang C-DM.

Chery Exeed Xingtu Yaoguang C-DM: технічні характеристики

Найбільшою родзинкою авто є його силова установка та її можливості. Запас ходу позашляховика складає 1300 км — це дуже пристойні результати для авто, яке коштує 24 тисячі доларів. Звісно, цього можна досягти лише за допомогою комбінації електричної та бензинової потужності.

На чистій електриці, залежно від версії, автомобіль може проїхати від 80 до 160 км. Різні комплектації виробник оцінив у 24-31 тисячу доларів.

Що стосується силової установки, то позашляховик отримав супергібридну платформу на основі бензинового двигуна 1,5 TGDI та електромотора. Усередині є здвоєний екран, який працює на основі процесора Qualcomm Snapdragon 8155, а також нова інтелектуальна система з можливістю розпізнавання облич та голосу, інших сучасних технологій тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що Suzuki оголосила про початок виробництва летючого автомобіля. Його покажуть на спеціальному заході уже в 2025 році.