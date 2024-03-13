Від чого можуть пітніти вікна в авто: водіям назвали причину, про яку далеко не всі знають

Ця проблема актуальна після зими

Іноді буває таке, що скло вашого автомобіля з несподіваної причини починає пітніти. Так, на це можуть впливати безліч факторів, серед яких: надмірна спека в салоні через велику кількість людей всередині або увімкнено кондиціонер. Буває і таке, що просто хтось випив зайвого.

Утім, як йдеться в Telegram-каналі "Механік", причина може полягати й через стан автомобіля. Особливо це актуально після зимового періоду. Також, найкращим способом перевірити це буде, якщо ви є власником Volkwagen Golf 4. Але, така проблема може бути й в інших моделей авто.

Що стало причиною запотівання вікон

Зокрема, водій стикнувся з проблемою запотівання вікон. Він вирішив заглянути під килимок і з'ясувалося, що там накопичилася волога. Як виявилось, проблема полягає в колісних арках.

Автовласник розповів про те, що після зими ці арки обов'язково треба оглянути, бо там може бути жах. Через потрапляння бруду там може утворитися справжнє болото, яке негайно треба почистити.

У коментарях інші автомобілісти зазначають, що такою проблемою "четвертий" Volkswagen Golf відзначається постійно. Утім, це притаманно й іншим моделям авто.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які проблеми в авто найчастіше виникають після зими. Знаючи ці проблеми, можна заочно заощадити на ремонті авто.