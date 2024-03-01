Український ринок нових легкових авто показав шалене зростання: названо топ-5 марок та модель-бестселер у лютому

Попит у цьому сегменті зріс на понад 50%

Український ринок нових легкових авто за підсумками лютого 2024 року продемонстрував неймовірне зростання. Так, цей сегмент минулого місяця показав +51% порівняно з лютим 2023 року.

За інформацією "Укравтопрому", в лютому 2024 року було реалізовано 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Якщо брати показники лютого 2021 року, то реалізація нових легкових авто поступається лише 11%.

Хто є лідерами серед марок авто

Зазначається, що найкращий результат за підсумками минулого місяця продемонструвала марка Toyota. Автомобілів цього бренду було реалізовано 858 екземплярів, що є на 70% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На другому місці розташувався бренд Renault. "Французів" придбали в кількості 706 одиниць (+64%). Замикає трійку лідерів Volkswagen та його 472 машини. Тут також неймовірне зростання — +53%.

Також до топ-5 потрапили Skoda – 452 одиниці (+38%) та Peugeot – 348 одиниць (+364%). Якщо порівнювати з січнем 2024 року, то топ-5 майже не змінився. Виключенням стала лише п'ята позиція, де Peugeot виступає замість Nissan.

Щодо бестселера, то ним у лютому 2024 року став Renault Duster. Цей автомобіль придбали у кількості 603 екземплярів. Зазначимо, що в січнці цей кросовер також отримав лідерство, але тоді його придбали в кількості 479 машин.

Renault Duster

Додамо, новий Renault Duster продається в Україні у двох комплектаціях — Life та Zen. Вартість авто становить від 685 300 грн до 852 000 грн.

Усього від початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тисяч нових легкових авто. Це півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які нові моделі пікапів з'явилися на ринку України. Цей сегмент авто продовжує користуватися неймовірною популярністю серед українців.