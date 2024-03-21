Це дешевий тюнінг: як перетворити своє авто в посміховисько (фото)

Це виглядає просто жахливо

Власники автомобілів часто бажають покращити свої транспортні засоби, але можуть не мати фінансових можливостей для цього. Тоді вони вдаються до дешевих видів тюнінгу.

Часто вони просто перетворюють своє авто у посміховисько. "Телеграф" зібрав фото антитюнінгу авто і розповідає, як не треба робити, і чим можна обійтись натомість.

Автокарбонова матова або вінілова плівка

Така плівка може виглядати класно і дійсно змінити зовнішній вигляд вашого авто. Проте якщо вона дешева і клеїти її будуть знайомі хлопці десь у гаражі, то вона може мати пухирці, відклеюватись і не пережити навіть однієї зими.

Війки на фари авто

Це спеціальні накладки, які кріпляться на фари авто. Років 10 тому були популярними, проте швидко втратили актуальність. Зараз таке чіпляють на авто дуже і дуже рідко.

Молдинги та дефлектори на старі авто

Дуже часто на старі авто, наприклад, Жигулі, встановлюють усілякі накладки — молдинги, спойлери, обвіси тощо. На бюджетних автомобілях це виглядає доволі дивно.

Особливо смішно це виглядає, коли тюнери намагалися, як то кажуть, "приліпити горбатого до стіни". Часто ці всі бампери і молдинки відвалюються просто на ходу, створюючи аварійні ситуації.

Різнокольорова підсвітка

Якщо підсвітка салону — це ще куди не йшло, особливо якщо вона зроблена грамотно, то різнокольорове мерехтіння авто під його дном виглядає просто убого. Не кажучи вже про те, як це заважає іншим водіям і відвертає їхню увагу від дороги.

Обклеювання авто наклейками

Тут немає нічого красивого. Особливо якщо у вас присутній хоч якийсь смак. І, хочете вірте, хочете ні, є люди, які думають, що це дійсно класна робота.

Встановлення зайвих конструкцій на своє авто

Що зробити натомість?

Чип-тюнінг варто зробити на бюджетних автомобілях, замість некрасивого варіанту. У будь-якому випадку прошивка "мозку" авто буде на користь, особливо якщо цей ТЗ обладнаний турбованим мотором.

Переробити салон авто — хороша ідея, якщо ви не хочете витрачати зайві гроші. Сідати у новенький салон завжди приємно, тому перетягніть кермо та сидіння недорогим матеріалом, наприклад, шкірзамінником. Або купіть накладки на сидіння.

Відполіруйте кузов авто і встановіть нові фари. Це завжди покращує вигляд машини.

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