Якщо - не зробити, можуть виникнути проблеми: як правильно змінювати час на тахографі

Він є важливим аспектом водійського обліку і дотримання правил безпеки

Уже незабаром, а саме — в ніч проти 31 березня, українці перейдуть на літній час. Тож, годинникова стрілка вирушить на один оберт уперед. Змінювати час треба буде і водіям, а точніше — їхнім транспортним засобам.

"Телеграф" розповідає про те, як правильно змінювати час на тахографі транспортного засобу. Одразу зазначимо, що переведення годинника на тахографі автомобіля є важливим аспектом водійського обліку і дотримання правил безпеки.

Як змінювати час на тахографі

Перш за все, дамо пояснення щодо цього терміну. Тахограф — це пристрій, який реєструє час руху, відпочинку та роботи водія. А от тепер, кілька простих кроків, які допоможуть вам змінити час на тахографі.

Переведення годинника на тахографі може знадобитися, якщо ви міняєте часовий пояс або якщо ваш тахограф не синхронізований з GPS. У транспорті, що спирається на тахографи і де стоїть невідповідний час, можуть виникнути проблеми. Неправильно вказаний час даних тахографа може призвести до появи помилки в щоденному аналізі робочого часу водія.

Загалом, існують аналогові та цифрові тахографи. Хоча аналогові тахографи поступово виходять з ужитку, на вантажівках, особливо старих, вони трапляються досить часто. Однією з типових проблем, що зустрічається в аналогових тахографах, є тимчасове зрушення. У них час має бути перемотаний на 23 години наперед.

Багато тахографів мають режими налаштування для різних параметрів, включаючи дату та час. Зазвичай цей режим можна активувати за допомогою спеціальної кнопки або комбінації клавіш. На аналоговому тахографі треба зробити наступні дії: натиснути "ок" та нижньою стрілкою шукати "введення: автомобіль". Після цього знову треба натиснути "ок" та знову нижньою стрілкою шукати "місцевий час". Після цього натисніть "ок" та переставте на актуальний час. У випадку із його переходом на літо, треба натиснути верхню стрілку.

Якщо ви подорожуєте через різні часові пояси, не забудьте налаштувати тахограф на новий часовий пояс. Це допоможе уникнути плутанини з часом під час ведення записів про робочі години

Цифровий тахограф є набагато більш сучасним пристроєм, оскільки він працює відповідно до універсального часу UTC. У цифровому тахографі ключову роль відіграє програма, яка аналізує порушення та визначає робочий час. Ця програма самостійно зрушить часовий пояс.

Якщо у вас щось не вийшло, то зверніться до посібника користувача тахографа. Там будуть описані кроки для переведення годинника, що допоможе вам у виконанні цієї процедури правильно.

Переведення годинника на тахографі важливо не лише для дотримання правил, а й для забезпечення точності обліку робочого часу водія. Слідуйте цим простим порадам, щоб зробити цей процес ефективним і безпечним.

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