Если не сделать, могут возникнуть проблемы: как правильно менять время на тахографе

Он является важным аспектом водительского учета и соблюдения правил безопасности

Уже в скором времени, а именно — в ночь на 31 марта, украинцы перейдут на летнее время. Итак, часовая стрелка отправится на один оборот вперед. Менять время нужно будет и водителям, а точнее – их транспортным средствам.

"Телеграф" рассказывает о том, как правильно менять время на тахографе транспортного средства. Сразу отметим, что перевод часов на тахографе автомобиля является важным аспектом водительского учета и соблюдения правил безопасности.

Как менять время на тахографе

Прежде всего, дадим объяснения по этому определению. Тахограф – это устройство, регистрирующее время движения, отдыха и работы водителя.

Перевод часов на тахографе может потребоваться, если вы меняете часовой пояс или если ваш тахограф не синхронизирован с GPS. В транспорте, опирающемся на тахографы и где стоит неподходящее время, могут возникнуть проблемы. Неправильно указанное время данных тахографа может привести к ошибке в ежедневном анализе рабочего времени водителя.

В общем, есть аналоговые и цифровые тахографы. Хотя аналоговые тахографы постепенно выходят из обихода, на грузовиках, особенно подержанных, они встречаются довольно часто. Одной из типичных проблем, встречающейся в аналоговых тахографах, является временный сдвиг. У них время должно быть перемотано на 23 часа вперед.

Многие тахографы имеют режимы настройки для различных параметров, включая дату и время. Обычно этот режим можно активировать с помощью специальной кнопки или комбинации клавиш. На аналоговом тахографе нужно совершить следующие действия: нажать "ок" и нижней стрелкой искать "ввод: автомобиль". После этого снова нужно нажать "ок" и снова нижней стрелкой искать "местное время". После этого нажмите "ок" и переставьте на актуальное время. В случае его перехода на лето, нужно нажать верхнюю стрелку.

Если вы путешествуете через разные часовые пояса, не забудьте настроить тахограф на новый часовой пояс. Это поможет избежать путаницы со временем при ведении записей о рабочих часах.

Цифровой тахограф является гораздо более современным устройством, поскольку он работает в соответствии с универсальным временем UTC. В цифровом тахографе ключевую роль играет программа, анализирующая нарушения и определяющая рабочее время. Эта программа самостоятельно сдвинет часовой пояс.

Если у вас что-то не получилось, обратитесь к руководству пользователя тахографа. Там будут описаны шаги для перевода часов, что поможет вам в выполнении этой процедуры правильно.

Перевод часов на тахографе важен не только для соблюдения правил, но и для обеспечения точности учета рабочего времени водителя. Следуйте этим простым советам, чтобы сделать этот процесс эффективным и безопасным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что водители с 1 мая могут забыть об одном из сезонных правил дорожного движения. За него не будут вводиться штрафы, если вы этого не сделали.