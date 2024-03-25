Audi припиняє виробництво легендарного спортивного автомобіля: що трапилося

Ера Audi R8 минула

Audi R8 — це середньомоторний спортивний автомобіль преміум-класу, розкішний варіант для справжніх поціновувачів швидкості. Він дебютував у 2006 році і швидко став культовою моделлю.

Проте продавалась вона дуже погано. Тому в Audi вирішили більше не виробляти це авто. Про це пише Motor1.

Чому в Audi прийняли таке рішення

Audi R8, культовий суперкар від Audi, офіційно не буде вироблятись, а остання модель зійшла з конвеєра в листопаді 2023 року. Останнім R8 стало купе Vegas Yellow у версії Performance Quattro Edition із пакетом екстер’єру з вуглецевого волокна та 20-дюймовими колесами.

Попри на збільшення продажів на 49% минулого року (1591 одиниць), R8 протягом усієї своєї історії була моделлю, що продавалася повільно. Причина — надто висока ціна. Попит на R8 досяг піка у 2008 році, коли Audi продала 5016 одиниць по всьому світу.

З припиненням випуску Audi R8 доля двигуна V10 Volkswagen Group буде вирішена, оскільки Lamborghini також поступово відмовиться від Huracan, "родича" R8.

Lamborghini має намір представити наступника Huracan з гібридною установкою, що підключається до електромережі, з V8 та подвійним турбонаддувом. Водночас Audi не планує випускати прямого наступника R8 і натякає на потенційну повністю електричну заміну в майбутньому. Відмова від двигуна V10 пояснюється високою вартістю моделі R8 і суворішими нормами викидів.

Раніше "Телеграф" писав, що Kia випустить новий електричний седан з рекордним запасом ходу. Він вийде на ринок у 2026-му.