З 1 квітня на українців у Німеччині очікують великі штрафи: кому потрібно приготуватись

Стосується це водіїв

Через повномасштабне вторгнення мільйони українців змушені були покинути свої домівки. Німеччина прийняла найбільше біженців — близько 1,2 мільйона. Багато з них вирушили до країни, що надала прихисток, на власних авто. Та без німецької реєстрації керувати власним авто дозволили лише на рік.

Тепер Українці, які перебувають власним авто понад рік, і мають статус шукача захисту від війни, повинні перереєструвати свої ТЗ на німецькі номери. Після 1 квітня тих, хто не має німецької реєстрації, чекають штрафи. Про це повідомляють у земельному міністерстві ФРН, передає Dw.com.

Термін перехідних положень, згідно з якими українцям дозволили їздити на авто на українських номерах, спливає 31 березня. Усі ТЗ від цього часу повинні бути поставленими на облік.

У Німеччині, крім штрафів, нараховуються штрафні бали. Якщо їхня кількість досягне 8, то водій може бути позбавлений посвідчення. За це правопорушення українців очікує штраф у розмірі 70 євро і 1 бал.

Проблемою є також те, що багато біженців виїжджали до Німеччини на чужих авто. Тоді їм потрібно довести право розпоряджатись цим транспортним засобом. Цього деякі водії зробити не можуть. Наразі у ФРН не надали роз’яснень, як діяти у такій ситуації. Передумовою для реєстрації авто є також наявність техогляду та автоцивілки.

Раніше "Телеграф" писав, хто зможе не платити за ввезення авто в Україну. Є 2 категорії таких людей.