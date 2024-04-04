Вкрав і розбив авто, втік на скутері в іншу область: неймовірні пригоди підлітка з Тернопільщини

Цьому юнаку явно не було сумно

Днями на Вінниччині серйозно накриміналив підліток з Тернопільщини. Він за один день скоїв кілька крадіжок і навіть потрапив у ДТП.

На щастя, дитина не постраждала. Подробиці випадку розповідають у пресслужбі поліції області.

Подробиці випадку

Юнак приїхав з Тернопільської області у місто Бершадь, що на Вінниччині. Спочатку він викрав автомобіль Іж-2126, який перебував на території СТО. Та довго він не поїздив — зовсім скоро хлопець потрапив у ДТП, адже не впорався з керуванням. Він врізався у гараж і втік з місця ДТП.

Та на цьому його пригоди не закінчились — він заліз у приватне подвір’я і викрав з автомобіля, що був там припаркований, рюкзак з грошима. Всередині було 45 тисяч гривень, які родина відклала для поховання померлого родича. З цієї суми частину він витратив, купивши скутер.

Дії хлопця були зафіксовані камерами відеоспостережень, завдяки яким оперативникам райуправління поліції Гайсина вдалось швидко розшукати та впіймати малолітнього злочинця. 15-річного хлопця помістили в ізолятор тимчасового тримання. Згідно з кримінальним провадженням за двома статтями — крадіжка та незаконне заволодіння ТЗ — юнак може отримати до 8 років ув’язнення.

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