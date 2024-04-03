В Україні спорожніли заправки: названо 3 причини, чому різко впав продаж пального

Куди поділися усі покупці палива, розповідають експерти

В Україні сильно впав продаж пального. З початку року українці на 10-15% почали менше купувати бензину, дизелю та автогазу. А це 120 тисяч тонн пального у місяць.

Тож паливний ринок України переповнений, і на АЗС є зайве пальне у великій кількості. Про це "Бізнес-Телеграфу" розповіли експерти паливного ринку країни і представники мереж АЗС.

Чому в Україні зменшується продаж пального

Уже протягом трьох місяців цього року експерти фіксують зниження попиту на бензин. Падіння відчутне — 10% на дизель, 15% — на бензин, розповів директор компанії "А-95" Сергій Куюн. Власник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін підтверджує ці цифри. "Так, продаж зараз дуже поганий… кошмарять ТЦК".

Сергій Куюн пояснює, що країна споживає близько 800 тонн дизелю та бензину на місяць. Мінус 15% — це до 120 тонн "зайвого" пального. Чому люди перестали заправляти свої авто? На думку Куюна, це все через мобілізацію. Чоловіки в Україні воюють, відповідно, не їздять власними ТЗ. Інші ховаються від призову, тому рідше виїжджають машиною.

Іншими причинами спаду споживання палива експерти називають блокаду польсько-українського кордону та масовість електрокарів. Щодо першої причини, то до цієї думки також схиляється Льоушкін. Зокрема, що стосується дизелю. Його возять не фурами, а перекидають через залізницю та порти.

Щодо електрокарів, то їх суттєво побільшало на дорогах країни, їх продаж шалено зріс, і така тенденція продовжується уже не один місяць. Вони уже займають 20% українського авторинку, і їхня кількість збільшується з кожним днем. Це відповідно також позначається на рівні споживання пального.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Наслідки мобілізації чи бум на електрокари? Чому в Україні різко впали продажі пального"

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, чи будуть в ухилянтів забирати водійські права і конфісковувати авто згідно з новим законом про мобілізацію. Про це у коментарі виданню розповів адвокат Роман Кичко.