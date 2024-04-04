Проїхати на ретро автомобілі в Києві: які є варіанти та скільки це коштує

Можна на певний час навіть стати власником машини, якій майже 100 років

Іноді на дорогах можна помітити найекстравагантніші автомобілі. Так, здивувати когось спорткаром або суперкаром — важкувато, а от справити враження від ретро автомобіля — можна без проблем. А якщо ще й на ньому можна прокатитися…

"Телеграф" вирішив розповісти, скільки коштує орендувати ретро авто в Києві і які загалом варіанти пропонують. Зазначимо, що останніми роками оренда ретро авто стає все популярнішою послугою, яка надає можливість відчути атмосферу минулих десятиліть та зробити вашу подорож ще більш особливою та незабутньою.

Незалежно від того, чи ви шукаєте автомобіль для весілля, фотосесії, вечірки або просто для враження друзів, ви знайдете вражаючий вибір класичних автомобілів з багатою історією та неперевершеним шармом. Так, у переліку можуть зустрітися навіть автомобілі, вік яких становить майже 100 років, а іноді — і більше. Попри це, вони зберіглися в гарному стані та на повному ходу. Оренда ретро автомобіля у Києві — це також чудовий спосіб здійснити незабутню екскурсію по місту або його околицях.

У Києві є кілька компаній, які пропонують оренду ретро-автомобілів. Вони пропонують широкий вибір моделей на будь-який смак і бюджет. Щодо ціни на оренду ретро авто, то вона може здатися дорогим задоволенням, але це не завжди так. Вартість оренди варіюються залежно від моделі автомобіля та терміну оренди.

Які ретро авто можна орендувати в Києві і яка їхня ціна

Одразу зазначимо, що оренда авто в столиці України можлива з водієм та без нього. Окрім того, додатковою опцією є додавання квітів на авто.

Отже, одним із таких авто, які можна орендувати в Києві є Dampf Kraft Wagen 1934 року випуску. Ця німецька машина розрахована на п'ять пасажирських місць. 2012 року вона пройшла реставрацію. Щодо ціни, то її оренда становить 1500 грн/година. Таку ж суму додатково треба витратити за подачу авто і якщо ви збираєтесь виїжджати за межі Києва. Сама оренда розрахована від 3 годин.

Dampf Kraft Wagen

Далі в списку йде De Soto S6 1939 року випуску. Вона розрахована на чотирьох пасажирів і вам буде наданий водій. Машина реставрована 2012 року. Ціна оренди також складає 1500 грн/год, яка мінімум розрахована на чотири години. Ще 1500 грн треба буде сплатити за подачу авто і стільки ж, якщо ви збираєтесь їхати за межі Києва.

De Soto S6

Наступний екземпляр вас точно здивує. Йдеться про весілля-мобіль 1914 року. Всередині можуть розміститися шість пасажирів. а його реставрація відбулася 2014 року. Ця машина повністю ідентична з Rolls-Royce. Щодо ціни оренди, то вона становить 2000/год із мінімальним замовленням на три години. Ще 4000 тисяч треба віддати за подачу авто та в разі виїзду за місто (по 2 тисячі).

Трошки торкнемося "люксових" авто. Одним із таких є Cadillac Eldorado 1978 року випуску. Модель розрахована на чотирьох пасажирів та була реставрована 2010 року. Орендувати цю кралю коштує 2000 грн/год із мінімальним замовленням на п'ять годин. Стільки ж грошей піде на подачу авто (2 тисячі грн) та виїзд за Київ (2 тисячі грн).

Cadillac Eldorado

Хочете орендувати кабріолет, але Cadillac вам не надто сподобався, то може для вас підійде Mitsuoka Dore 1993 року випуску. Ця машина розрахована на три пасажирських місця, її реставрація відбулася 2012 року. Утім, тут вже цінник значно вище, адже година оренди цього авто становить 4 тисячі за мінімальним замовленням в чотири години. Подача авто — ще 4 тисячі грн. Стільки ж треба віддати в разі виїзду за Київ.

Mitsuoka Dore

Продовжує перелік легендарна Chevrolet Impala 1975 року випуску. Ця машина вміщує чотири людини, окрім водія, і була реставрована 2012 року. Вартість оренди становить 2000 грн/год із мінімальним замовленням на п'ять годин. Таку ж суму треба сплатити за подачу авто і ще 2 тисячі грн можуть піти, якщо ви захочете виїхати за Київ.

Chevrolet Impala

Ще одна модель De Soto, але цього разу вже лімузин 1928 року випуску. Вміщує ця машина сім осіб, її реставрація відбулася 2019 року. Оренда дешевша, ніж у попередніх авто — 1400 грн/год за мінімального замовлення в чотири години. Подача авто — ще 1400 грн, плюс аналогічна сума в разі виїзду за Київ.

De Soto

Пропонують для оренди й Buick 1939 року випуску. Автомобіль запропонований одразу з водієм та може вміщувати чотирьох пасажирів. Ціна оренди становить 500 доларів, але це на користування авто протягом 10 годин.

Buick

Передостання в нашому списку — Cobra Shelby 1968 року, яка йде з водієм. Її можна орендувати за 4 тисячі грн/год, а мінімальне замовлення обговорюється вже додатково. Вміщує вона двох пасажирів.

Cobra Shelby

Ну і нарешті замикає наш список — Excalibur лімузин. Модель пропонується у рожевому кольорі та з водієм, вміщує вісьмох пасажирів. Цей екземпляр пройшов реставрацію 2015 року. Ціна оренди — 2200 грн/год плюс 500 грн подача авто. Мінімальне замовлення — дві години.

Excalibur

Отже, якщо ви шукаєте спосіб зробити свою подорож незабутньою та стильною, оренда ретро автомобіля у Києві — це саме те, що вам потрібно. Також перед бронюванням ознайомтеся з умовами оренди та цінами і переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для водіння.

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