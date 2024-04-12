Ціни на пальне невпинно ростуть, хоч АЗС порожні: що відбувається на паливному ринку сьогодні

Уже котрий день ціни на стелах ростуть

В Україні 12 квітня, як і в попередні дні протягом останнього місяця, зросли ціни на пальне. Зокрема, корегування у бік підвищення відбулися щодо усіх видів палива — бензину, дизелю та автогазу.

Лише бензин А-92 залишився на рівні, хоча його "старші брати" А-95 та А-95 "преміум" додали у вартості кілька сотих відсотків. Так, таке підвищення не дуже вагоме, проте протягом останнього місяця це відобразилось у 2-3 гривнях на літрі.

Ціни на пальне сьогодні

Згідно з сайтом Мінфін, ціни на пальне сьогодні в Україні такі: бензин А-95 коштує 57,87 грн/літр, А-95 — 54,39, бензин А-92 — 51,36 грн/л, дизель — 54, 62 і автогаз — 28,06. Таким чином бачимо, що пальне продовжує зростатиме, хоч і не стрімко.

Втім, заправки в Україні майже порожні

Як з’ясував "Бізнес-Телеграф", в Україні споживання пального різко впало. Сергій Куюн, директор компанії "А-95", пов’язує це з мобілізацією. Він каже, що багато чоловіків пішли воювати і не їздять власним авто, а є й такі, хто ховається від мобілізації і обмежив себе у пересуванні.

Це підтверджує також Дмитро Льоушкін, власник мережі АЗС "Прайм". Чоловіків за кермом поменшало, і це факт. Навіть візуально помітно, що поблизу з блокпостами чи місцями рейдів представників ТЦК навколишні заправки миттєво порожніють.

Раніше "Телеграф" писав, які авто споживають на 20% більше бензину, ніж заявляли. Ці моделі доволі популярні в Україні.