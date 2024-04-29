Один з найбрудніших у вашому авто: чому цей елемент ніхто не миє і як правильно це робити

Ніхто не миє цей елемент в авто

Один з найбрудніших елементів у вашому автомобілі — ремені безпеки. Ці важливі деталі, які забезпечують вашу безпеку на дорозі, часто залишаються поза увагою при митті машини. Вони постійно знаходяться у контакті з вашими одягом та шкірою.

Ремені безпеки можуть накопичувати бруд, пил і піт. Тому, якщо ви хочете зберегти своє авто в бездоганному стані та гарантувати свою безпеку на дорозі, миття ременів безпеки — це важлива процедура. Як правильно це зробити, розповідає jetesteticautomotiva.

Як помити ремені безпеки

Можна використовувати мокру ганчірку з миючим засобом, але це не зовсім зручно. Тому народні умільці придумали лайфхак, як помити ремені безпеки на мийці самообслуговування.

Витягніть ремінь і зачепіть його за дверку з зовнішнього боку, після чого закрийте її Це дозволить вам легко очистити ремені безпеки, не витрачаючи додаткового зусилля. Помийте ремені з водою та піною, змиваючи бруд. Потім витріть їх сухою ганчіркою. Звичайно, віск використовувати не варто.

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