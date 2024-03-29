Не мої, але від мене: Кличко передав копам мотоцикли з власним автографом, в мережі здивувались

До мера є питання

У п’ятницю, 29 березня, мер Києва Віталій Кличко передав Патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW. Цей транспорт є гуманітарною допомогою українській столиці від Вільної землі Баварія.

Про передачу мотоциклів Кличко відзвітував у Telegram-каналі. На новому транспорті патрульні зможуть оперативно реагувати на виклики та бути більш маневровими, зазначив мер.

"Сьогодні передали Патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW, які столиця отримала як допомогу від Вільної землі Баварія. Мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць. Отримана техніка допоможе столичним патрульним оперативно реагувати на виклики, бути більш маневровими та мобільними", ― написав Кличко.

Проте звичайна передача транспорту патрульним може обернутись скандалом. Телеграм-канал "Влада Київ" пише, що Віталій Кличко на усіх мотоциклах поставив свій автограф та підписав "Від мера Києва", і передав їх як свої подарунки.

Допомога Києву від Вільної землі Баварія

Кличко зазначив, що за минулий рік Вільна земля Баварія передала столиці 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та шість спеціальних автомобілів:

три сучасні машини для "швидкої допомоги" Renault;

пожежний Mercedes;

мікроавтобус Ford;

автомобіль Iveco.

Транспортні засоби були передані в служби столиці. Кличко зазначив, що завдяки допомозі партнерів Київ може передавати необхідне обладнання на фронт.

Зазначимо, раніше мер столиці відклав аукціон по Житньому ринку. Потенційний орендар має зберегти функціонал ринку та забезпечити його подальшу роботу. Також йому доведеться провести реконструкцію.

Раніше "Телеграф" писав, як відомий кухар Євген Клопотенко прокоментував ситуацію навколо аукціону по Житньому ринку. Він особисто спілкувався про це з Віталієм Кличком.