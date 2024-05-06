На зависть мужчинам: сексуальные фэшн-мотоциклистки собирают миллионы просмотров в Сети (видео)

Эти девушки просто разорвали Сеть

Те времена, когда девочки сидели за спиной у байкера, давно прошли. Сейчас все больше представительниц прекрасного пола выбирают мотоциклы как средство передвижения.

И смотрится это всё очень красиво. Звук мотора, привлекательная девушка, одетая по-байкерски, со стильным шлемом, из-под которого развеваются локоны, — ну как эта картина может кому-то не нравиться? Сегодня покажем 5 привлекательных мотоциклисток из Сети, которые докажут, что байки – это не только для мужчин.

im_carli.ge

Эта тиктокерша публикует великолепные видео под музыку со своим супербайком BMW S1000RR. Это мотоцикл, участвовавший в Чемпионате мира и ставший лучшим байком года в 2010-м. Девушка не стесняется откровенной одежды не только для съемок своих роликов, но и для езды на этом двухколесном звере, и преподает это все в TilTok.

fabybeltrao

Эта девушка называет себя байкером женщиной-кошкой и регулярно публикует ролики со своим мотоциклом в Тиктоке. Как можно увидеть на видео, у fabybeltrao как минимум 2 байка.

law_ya

Еще одна прекрасная байкерша из соцсетей. Она также владеет мотоциклом BMW S1000rr и регулярно показывает его на своих видео. Также эта девушка любит погонять с друзьями по разным городам мира. А еще law_ya ведет мотовлог, является геймеркой и косплеершей.

lilxie_0624_

Эта привлекательная японка любит погонять "с ветерком" по улицам своего города. Свое увлечение байками называет хобби и ведет страницу в Tiktok, на которой более 100 тысяч подписчиков. В своих видео она появляется за рулем как минимум 2 мотоцикла, один из которых является нежно-розовым.

maaike.r6

Эта тиктокерша обладает самым ярким мотоциклом в нашей подборке. Этот Yamaha ярко малиновый цвет девушка называет мотоциклом мечты. Некоторые видео maaike.r6 собирают миллионы просмотров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что горячая украинская мотоциклистка собирает миллионы просмотров в Tiktok. Она говорит, что в Виннице байк – это самый удобный тип транспорта.