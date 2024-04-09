Секретна "кнопка" на ремені безпеки в авто: ця непримітна деталь виконує важливу функцію

І таких секретних функцій в салоні ще багато

У такому складному механізмі як машина кожна деталь, навіть, здавалось би, непримітна, виконує свою функцію. Так і з кнопкою на ремені безпеки в авто. Її мало хто помічав взагалі. А виявляється, вона дуже навіть потрібна.

Проте насправді це не кнопка. Це обмежувач або фіксатор. Він створений для того, щоб утримувати пряжку ременя.

Функція кнопки

Запобігає сповзанню пряжки ременя безпеки вниз. Завдяки цьому пряжка завжди знаходиться на зручній для застібання висоті, роблячи процес пристібання ременя швидшим і комфортнішим.

Також вона забезпечує певний запас довжини ременя (зазвичай 5-7 см), щоб водій та пасажири могли регулювати його під себе, уникаючи надмірного тиску на груди або таз.

Важливо зазначити, що ця кнопка не впливає на безпеку ременя. Її основна функція — полегшити процес пристібання та зробити його зручнішим. Зазвичай вона виготовлена ​​з пластику і розташована на ремені безпеки, ближче до замка. Натискання дозволяє пряжці вільно ковзати по ременю.

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