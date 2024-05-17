На Київщині комунальники викидають мільйони гривень на елітні позашляховики
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Для чого комунальному підприємству такі дорогі машини, до кінця не зрозуміло
На Київщині комунальне підприємство вирішило закупити для своїх потреб 3 елітні позашляховики. Загальна сума закупівлі — 4 млн 800 тисяч гривень.
Відповідне оголошення про проведення відкритих торгів розміщене на Рrozorro. Його опублікувало Комунальне підприємство "Управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області.
За майже 5 мільйонів гривень комунальники з Вишневого планують купити три автомобілі MITSUBISHI L200 або еквівалентні цій моделі — по 1 600 000 гривень за штуку. Зазначимо, що на авторинку новий MITSUBISHI L200 2024 року приблизно так і коштує — 1 500 000 грн.
Позашляховик MITSUBISHI L200: що відомо про модель
Mitsubishi L200 – це пікап середнього розміру, який виробляється японською компанією Mitsubishi Motors з 1978 року. Він доступний у різних конфігураціях кузова, з короткою та довгою базою. L200 пропонується з різними двигунами, включно з бензиновим та дизельним.
Ключові характеристики:
- 2,4-літровий дизельний або 2,4-літровий бензиновий двигун;
- 6-ступенева механічна або 6-ступенева автоматична трансмісія;
- задній або повний привід;
- вантажопідйомність: 1088 кг;
- буксирувальна здатність: 3500 кг;
- витрата палива: 7,8 л/100 км у місті, 6,7 л/100 км на шосе.
Раніше "Телеграф" писав, що для ЗСУ намагались придбати базилік по 450 грн за кілограм. Проте завдяки Громадському контролю ця закупівля не відбулась.