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В Киевской области коммунальщики выбрасывают миллионы гривен на элитные внедорожники

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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MITSUBISHI L200
MITSUBISHI L200. Фото motor1

Для чего коммунальному предприятию такие дорогие машины, до конца не понятно

В Киевской области коммунальное предприятие решило закупить для своих нужд 3 элитных внедорожника. Общая сумма закупки — 4 млн 800 тысяч гривен.

Соответствующее объявление о проведении открытых торгов размещено на Рrozorro. Его опубликовало Коммунальное предприятие "Управление коммунального хозяйства" Вишневого городского совета Бучанского района Киевской области.

За почти 5 миллионов гривен коммунальщики из Вишневого планируют купить три автомобиля MITSUBISHI L200 или эквивалентные этой модели – по 1 600 000 гривен за штуку. Отметим, что на авторынке новый MITSUBISHI L200 в 2024 году примерно так и стоит – 1 500 000 грн.

Внедорожник MITSUBISHI L200: что известно о модели

Mitsubishi L200 – это пикап среднего размера, производимый японской компанией Mitsubishi Motors с 1978 года. Он доступен в разных конфигурациях кузова с короткой и длинной базой. L200 предлагается с разными двигателями, включая бензиновый и дизельный.

Ключевые характеристики:

  • 2,4-литровый дизельный или 2,4-литровый бензиновый двигатель;
  • 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия;
  • задний или полный привод;
  • грузоподъемность: 1088 кг;
  • буксировочная способность: 3500 кг;
  • расход топлива: 7,8 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на шоссе.

Ранее Телеграф писал, что для ВСУ пытались приобрести базилик по 450 грн за килограмм. Однако, благодаря Общественному контролю, эта закупка не состоялась.

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