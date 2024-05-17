В Киевской области коммунальщики выбрасывают миллионы гривен на элитные внедорожники
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Для чего коммунальному предприятию такие дорогие машины, до конца не понятно
В Киевской области коммунальное предприятие решило закупить для своих нужд 3 элитных внедорожника. Общая сумма закупки — 4 млн 800 тысяч гривен.
Соответствующее объявление о проведении открытых торгов размещено на Рrozorro. Его опубликовало Коммунальное предприятие "Управление коммунального хозяйства" Вишневого городского совета Бучанского района Киевской области.
За почти 5 миллионов гривен коммунальщики из Вишневого планируют купить три автомобиля MITSUBISHI L200 или эквивалентные этой модели – по 1 600 000 гривен за штуку. Отметим, что на авторынке новый MITSUBISHI L200 в 2024 году примерно так и стоит – 1 500 000 грн.
Внедорожник MITSUBISHI L200: что известно о модели
Mitsubishi L200 – это пикап среднего размера, производимый японской компанией Mitsubishi Motors с 1978 года. Он доступен в разных конфигурациях кузова с короткой и длинной базой. L200 предлагается с разными двигателями, включая бензиновый и дизельный.
Ключевые характеристики:
- 2,4-литровый дизельный или 2,4-литровый бензиновый двигатель;
- 6-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия;
- задний или полный привод;
- грузоподъемность: 1088 кг;
- буксировочная способность: 3500 кг;
- расход топлива: 7,8 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на шоссе.
Ранее Телеграф писал, что для ВСУ пытались приобрести базилик по 450 грн за килограмм. Однако, благодаря Общественному контролю, эта закупка не состоялась.