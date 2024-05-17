Чому не можна протирати панель в авто вологою серветкою: цю помилку допускає майже кожен

Краще протирати спеціальними засобами

Багатьох з нас нервує, коли на панелі свого авто бачите пил. І якщо під рукою немає спеціальної ганчірки для салону авто, на думку відразу приходить ідея протерти все вологою серветкою.

Та краще так не робити. Чому, розповідаємо.

Перш за все, вологі серветки, особливо ті, що призначені для гігієнічного використання, містять хімічні речовини, які можуть пошкодити матеріали інтер'єру автомобіля. Наприклад, пластик і шкіра, з яких виготовлена панель, можуть з часом втратити колір і блиск під впливом агресивних складників.

По-друге, серветки залишають на поверхні ледь помітні мікроскопічні сліди, які притягують більше пилу. Таким чином, ви тільки прискорюєте процес забруднення, що призводить до частішого очищення і, як наслідок, ще більшого зношення панелі.

Чим можна витирати салон авто

Що ж робити? Використовуйте спеціальні засоби для очищення автомобільних панелей. Вони розроблені з урахуванням специфіки матеріалів, з яких виготовлено інтер'єр автомобіля, і не містять шкідливих речовин. Зараз особливо популярною є піна для очищення салону. Також після очищення можна скористатись спеціальною поліроллю — вона зробить поверхні блискучими, а їхній колір — насиченим. Також не забувайте про м'які мікрофіброві серветки, які дбайливо видаляють пил і не залишають подряпин.

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