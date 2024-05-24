Від спортивних до бюджетних: топ-5 літніх шин 2024 року, що найбільше продаються в Україні

Які моделі заслужили найбільшу довіру українських водіїв у 2024 році

З настанням теплого сезону питання щодо вибору літніх шин стає актуальним для всіх автовласників. 2024 року український ринок представив безліч високоякісних пропозицій від провідних виробників.

Розглянемо п’ятірку найбільш продаваних літніх шин, ґрунтуючись на рейтингах продавців та відгуках споживачів. Вони не лише лідирують за кількістю продажів, а й заслужили довіру водіїв завдяки своїм експлуатаційним характеристикам.

1. Michelin: Pilot Sport 4 та Primacy 4+

Michelin Pilot Sport 4

Ці шини справедливо займають перше місце завдяки високій продуктивності та надійності. Вони розроблені для спортивних автомобілів та забезпечують чудове зчеплення як на сухих, так і на мокрих дорогах. Технологія Dynamic Response покращує керованість та чутливість, що робить Pilot Sport 4 ідеальними для динамічного водіння.

Michelin Primacy 4+

Ще один лідер від Michelin, Primacy 4+, орієнтований на забезпечення максимального комфорту та безпеки. Ці шини мають збільшений термін служби завдяки спеціальній гумовій суміші, яка зберігає свої властивості протягом усього періоду експлуатації. Primacy 4+ показує чудові результати у гальмуванні на мокрій дорозі, що особливо важливо для українських доріг.

2. Continental PremiumContact 7

На другому місці опинилися шини Continental PremiumContact 7. Вони відомі своїм винятковим зчепленням на мокрих та сухих покриттях завдяки інноваційному складу гуми та асиметричному протектору. Поліпшена бічна стійкість та скорочений гальмівний шлях роблять ці шини ідеальним вибором для водіїв, які цінують безпеку та комфорт.

3. Goodyear EfficientGrip 2 SUV

Третє місце отримала модель Goodyear EfficientGrip 2 SUV, спеціально розроблена для позашляховиків та кросоверів. Ці шини забезпечують плавний та тихий рух, а також збільшений пробіг завдяки технології Mileage Plus. Відмінні показники зчеплення на мокрій дорозі та низький опір коченню роблять їх популярним вибором серед українських автовласників.

4. Hankook Ventus Prime 4 K135

На четвертому місці знаходиться Hankook Ventus Prime 4 K135. Ці шини пропонують відмінне співвідношення ціни та якості, забезпечуючи високий рівень зчеплення та комфортне водіння. Удосконалений протектор та нова гумова суміш сприяють збільшенню терміну служби та покращенню характеристик гальмування.

5. Barum Bravuris 5HM

На останньому місці рейтингу Barum Bravuris 5HM. Ці шини відомі своєю довговічністю та економічністю. Оптимізований протекторний малюнок і спеціальний склад гуми забезпечують рівномірне зношування та відмінне зчеплення на різних типах доріг. Barum Bravuris 5HM – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійні та доступні шини.

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