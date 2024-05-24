Часто плутають, особливо новачки: як світять фари в різному режимі та коли його потрібно вмикати

Правильне використання фар допомагає запобігти аваріям

Фари — це "очі" автомобіля, вони допомагають забезпечити безпеку та комфорт при водінні. А недотримання світлового режиму на дорозі може призвести не лише до погіршення видимості, а й спричинити штрафи.

Сучасні машини оснащені різними типами світла, кожен із них має свої особливості та застосування. Залежно від умов освітлення, погодних умов та специфіки дороги різні типи фар використовують для оптимального освітлення та забезпечення комфортного водіння.

Денні ходові вогні (ДХВ)

Денні ходові вогні – це світлові елементи, які включаються автоматично під час запуску двигуна. Вони слугують для покращення видимості автомобіля в денний час та роблять його більш помітним на дорозі для інших учасників руху.

Фари дальнього світла

Фари дальнього світла – це основне джерело освітлення для водія в умовах поганої видимості та нічного часу. Вони забезпечують яскравий та далекий промінь світла, дозволяючи бачити дорогу на великій відстані. Фари дальнього світла зазвичай використовують на відкритих ділянках траси, де немає зустрічного руху, і в ситуаціях, що потребують додаткової яскравості світла.

Фари ближнього світла

Фари ближнього світла спрямовані вниз і вперед, щоб не засліплювати зустрічних водіїв, але забезпечити достатнє освітлення для водіння на короткі відстані. Їх використовують в міській забудові, на ділянках з поворотами та при зустрічному русі на дорогах.

Протитуманні фари

Протитуманні фари призначені для поліпшення видимості в умовах туману, диму чи снігу. Вони створюють широкий і розсіяний промінь світла, що проникає крізь туман і допомагає водієві краще орієнтуватися на дорозі. Протитуманні фари зазвичай встановлюються в нижній частині бампера автомобіля.

Крім основних типів світла, існують і спеціалізовані додаткові фари, такі як прожектори, що працюють у режимі дальнього чи ближнього світла, фари для освітлення причепа, фари для освітлення робочих зон тощо. Вони зазвичай призначені для спецтранспорту та великогабаритної техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо фари авто погано світять. Адже при поганому освітленні можна легко пропустити величезну яму або не помітити поворот.