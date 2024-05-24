Часто путают, особенно новички: как светя фары в разном режиме и когда его нужно включать

Правильное использование фар помогает предотвратить аварии

Фары – это "глаза" автомобиля, они помогают обеспечить безопасность и комфорт при вождении. А несоблюдение светового режима на дороге может привести не только к ухудшению видимости, но повлечь за собой штрафы.

Современные машины оснащены различными типами света, каждый из них имеет свои особенности и применение. В зависимости от условий освещения, погодных условий и специфики дороги, различные типы фар используются для оптимального освещения и обеспечения комфортного вождения.

Дневные ходовые огни (ДХО)

Дневные ходовые огни – это световые элементы, которые включаются автоматически при запуске двигателя. Они служат для улучшения видимости автомобиля в дневное время суток и делают его более заметным на дороге для других участников движения.

Фары дальнего света

Фары дальнего света – это основной источник освещения для водителя в условиях плохой видимости и ночного времени. Они обеспечивают яркий и дальний луч света, позволяя видеть дорогу на большом расстоянии. Фары дальнего света обычно используются на открытых участках трассы, где нет встречного движения, и в ситуациях, требующих дополнительной яркости света.

Фары ближнего света

Фары ближнего света направлены вниз и вперед, чтобы не ослеплять встречных водителей, но обеспечивать достаточное освещение для вождения на короткие расстояния. Они используются в городской застройке, на участках с поворотами и при встречном движении на дорогах.

Противотуманные фары

Противотуманные фары предназначены для улучшения видимости в условиях тумана, дыма или снега. Они создают широкий и рассеянный луч света, который проникает сквозь туман и помогает водителю лучше ориентироваться на дороге. Противотуманные фары обычно устанавливаются в нижней части бампера автомобиля.

Кроме основных типов света, существуют и специализированные дополнительные фары, такие как прожекторы, работающие в режиме дальнего или ближнего света, фары для освещения прицепа, фары для освещения рабочих зон и т. д. Они обычно предназначены для спецтранспорта и крупногабаритной техники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если фары авто плохо светят. Ведь при плохом освещении можно легко пропустить огромную яму или не заметить поворот.