В Україні почали продавати "морські велосипеди": в Мережі жартують, що вони допоможуть ухилянтам (відео)

Sea bike набирає популярності — у Мережі жартують

В Україні набирає популярності новий жарт щодо новинки, якою потішили прихильників плавання. Це так званий "морський велосипед", що допомагає плавцю долати більшу відстань під водою.

Ціна "морського велосипеда" або Sea bike складає близько 470 гривень. У Мережі жартують, що цей гаджет допоможе ухилянтам, які намагаються переплисти кордон України з Румунією через річку Тиса.

Реакція соцмереж

Як видно на відео, пристрій є механічним. Він кріпиться за допомогою пояса на тулуб людини, а далі плавець просто крутить колеса, як на звичайному велосипеді. Звісно, це не більше ніж жарт, оскільки всі знають, наскільки стрімкою є течія в Тисі, і що цей гаджет аж ніяк не допоможе. Та українці традиційно почали жартувати під подібними постами. Публікуємо найсмішніші, на наш погляд, коментарі:

"Де купити? Я нарешті хочу поплавати не на кругу"

"Який же це велосипед? Це ледачі ласти".

"До першого очерету, водоростей доїде".

"На такий дозвіл з ТЦК потрібен!"

"Це хіба що морем в Румунію, бо в Тисі глибина пів метра, а Дністер взагалі пересох".

То вже вчорашній день. Ось сьогодення, — пише автор коментаря.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Івано-Франківську водій насмішив всіх навколо. Він порушив усе, що тільки можна, а патрульні проїхали повз. Опубліковано відео.