В Івано-Франківську водій насмішив всіх навколо: порушив усе, що тільки можна, а патрульні проїхали повз (відео)
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Як то кажуть: "Смішно, але грішно".
Водії порушують правила дорожнього руху щохвилини — хтось навмисне, аби проїхати швидше чи легше, інші навіть не задумуються. Та деякі водії — просто аси в порушенні ПДР.
Зокрема, днями в Івано-Франківську водій розсмішив усіх навколо, адже протягом хвилини зміг порушити відразу кілька правил дорожнього руху. Відповідне відео опублікували на сторінці avto_prodazh.ua в Інстаграмі.
Як видно на відео, водій малинової дев’ятки, виїжджаючи з прилеглої до дороги території, заїжджає одразу на 2 смуги. Так він продовжує рух аж до невеличкого острівця, Ігноруючи знак, який показує напрям руху, він перетинає подвійну суцільну і стає впоперек дороги. Це вводить в ступор водіїв, які рухаються в зустрічному напрямку. Та поліцію, схоже, це зовсім не бентежить, адже вони спокійно проїжджають повз.
"Поворот включає, їде повільно, вже добре", — коментують під постом.
"Дорога є, що ще треба? На ті знаки немає коли дивитись".
До слова, перетин суцільної смуги загрожує штрафом у 340 гривень. За ігнорування дорожніх знаків передбачено такий же за розміром грошовий штраф.
Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом водійка-неадекватка пошкодила інше авто і нахамила власнику. На питання "Для чого вам рот" водійка відповіла ну дуже оригінально.