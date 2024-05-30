В Украине начали продавать "морские велосипеды": в Сети шутят, что они помогут ухилянтам (видео)

Sea bike набирает популярность — в Сети шутят

В Украине набирает популярность новая шутка по поводу новинки, которой порадовали поклонников плавания. Это так называемый "морской велосипед", помогающий пловцу преодолевать большее расстояние под водой.

Цена "морского велосипеда" или Sea bike составляет около 470 гривен. В Сети шутят, что этот гаджет поможет ухилянтам, пытающимся переплыть границу Украины с Румынией через реку Тиса.

Реакция соцсетей

Как видно на видео, устройство механическое. Он крепится с помощью пояса на туловище человека, а дальше пловец просто крутит колеса, как на обычном велосипеде. Конечно, это не более чем шутка, поскольку все знают, насколько стремительно течение в Тисе, и что этот гаджет никак не поможет. Но украинцы традиционно стали подшучивать под подобными постами. Публикуем самые смешные, на наш взгляд, комментарии:

"Где купить? Я наконец хочу поплавать не на кругу"

"Какой же это велосипед? Это ленивые ласты".

"До первого камыша, водорослей доедет".

"На такое разрешение с ТЦК нужно!"

"Это разве что морем в Румынию, потому что в Тисе глубина полметра, а Днестр вообще пересох".

Это уже вчерашний день. Вот настоящее, — пишет автор комментария.

Ранее Телеграф также писал, что в Ивано-Франковске водитель насмешил всех вокруг. Он нарушил все, что только можно, а патрульные проехали мимо. Опубликовано видео.