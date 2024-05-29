У Чернігівській області оштрафували водія вантажівки на 51 тисячу: що він накоїв

Укртрансбезпека вкотре нагадує про важливість дотримання габаритно-вагових норм

Дотримання безпеки на дорогах та збереження їхньої інфраструктури є важливим завданням для кожної громади. У Чернігівській області нещодавно зафіксували чергове порушення, яке ставить під загрозу якість дорожнього покриття та безпеку учасників дорожнього руху.

У ході рейдової перевірки, проведеної інспекторами Укртрансбезпеки Відділу державного нагляду (контролю) у Чернігівській області, було виявлено порушення в перевезенні вантажу. Вантажівку VOLVO, що перевозила пісок, зупинили, і під час документального вагового контролю виявили серйозне перевантаження. Автомобіль перевозив пісок з перевищенням нормативної маси транспортного засобу на 39.5%, що становило 29.3 тонн при дозволеній максимальній фактичній масі 21 тонни.

Такі порушення, згідно з абзацом 17 частини 1 статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт", тягнуть за собою серйозні фінансові наслідки. Автоперевізник тепер повинен сплатити штраф у розмірі 51 000 гривень за вказане порушення.

Укртрансбезпека закликає всіх перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це не лише сприятиме збереженню дорожньої інфраструктури, а й допоможе уникнути непередбачених видатків та зберегти добру ділову репутацію.

Нагадаємо, що дотримання правил перевезення вантажів є не лише обов'язком перед законом, але й важливим елементом для забезпечення безпеки на дорогах та збереження їх інфраструктури для майбутнього.

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