Доведеться клеїти із сусідом в гаражі: в Україні не можуть знайти тонувальників навіть на зарплатню від 1000 доларів та із "бронею"

Шукають тепер не лише водіїв, а й тонувальників авто

Через новий закон про мобілізацію багато компаній постали перед труднощами у пошуку та наймі працівників, особливо чоловіків, що негативно позначається на якості послуг та загрожує економіці в умовах війни. Брак робочої сили став однією з головних проблем для бізнесу, який намагається зберегти виробничі потужності та забезпечити безперебійну роботу, пропонуючи зокрема чималу зарплатню та "бронь".

Тюнінг-студія в Бучанському районі Київської області пропонує гідну відрядну оплату праці з високими відсотками, можливість працювати в провідній компанії та офіційне працевлаштування з бронюванням від призову на військову службу.

За умовами вакансії, шукають тонувальника автоскла та поклейщика автомобільних плівок. До колективу пропонують приєднатися порядній, охайній, пунктуальній та працьовитій людині з наявним стажем роботи в галузі тонування авто. Зарплатня має стартувати від 40 000 грн.

Вимоги до претендентів

Кандидат повинен мати бажання працювати, розвиватися та відповідально ставитися до роботи. Основними обов'язками є тонування автомобільного скла будь-якого класу авто, включаючи вміння розбирати/збирати авто для тонування. Обов'язковою умовою є досвід такої роботи. Також необхідно вміти клеїти захисні антигравійні бронеплівки, декоративні вінілові, матові, карбонові плівки та тонувати фари й задні ліхтарі. Перевагою буде досвід розбирання/складання авто та деталей салону перед обклеюванням.

Розташована студія в смт. Гостомель біля повороту на м. Ірпінь. Детальну інформацію щодо рівня заробітної плати можна дізнатися за контактним номером телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри дефіцит кадрів серед водіїв, не всі компанії пропонують гідну зарплатню.