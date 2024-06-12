Придется клеить с соседом в гараже: в Украине не могут найти тонировщиков даже на зарплату от 1000 долларов и с "броней"

Ищут теперь не только водителей, но и тонировщиков авто

Из-за нового закона о мобилизации многие компании столкнулись с трудностями в поиске и найме работников, особенно мужчин, что негативно сказывается на качестве услуг и угрожает экономике в условиях войны. Нехватка рабочей силы стала одной из главных проблем для бизнеса, пытающегося сохранить производственные мощности и обеспечить бесперебойную работу, предлагая в частности немалую зарплату и "бронь".

Тюнинг-студия в Бучанском районе Киевской области предлагает достойную сдельную оплату труда с высокими процентами, возможность работать в ведущей компании и официальное трудоустройство с бронированием от призыва на военную службу.

По условиям вакансии, ищут тонировщика автостекла и поклейщика автомобильных пленок. К коллективу предлагают присоединиться порядочному, чистоплотному, пунктуальному и трудолюбивому человеку с имеющимся стажем работы в области тонировки авто. Зарплата должна стартовать от 40 000 грн.

Требования к соискателям

Кандидат должен иметь желание работать, развиваться и ответственно относиться к работе. Основными обязанностями являются тонировка автомобильного стекла любого класса авто, включая умение разбирать/собирать авто для тонировки. Обязательным условием есть опыт такой работы. Также необходимо уметь клеить защитные антигравийные бронепленки, декоративные виниловые, матовые, карбоновые пленки и тонировать фары и задние фонари. Преимуществом будет опыт разборки/сборки авто и деталей салона перед оклейкой.

Расположена студия в пгт. Гостомель возле поворота в г. Ирпень. Подробную информацию об уровне заработной платы можно узнать по контактному номеру телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на дефицит кадров среди водителей, не все компании предлагают достойную зарплату.