Якщо страшні побоювання підтвердяться: хто зможе замінити травмованого Миколенка на Євро-2024

У тренера збірної України Сергія Реброва є запасні варіанти

Напередодні, в останньому товариському матчі збірної України перед Євро-2024 (проти Молдови, 4:0) травму отримав Віталій Миколенко. Гравець відразу залишив поле, а вболівальники моментально згадали про серйозну травму гравця, отриману в "Евертоні", наприкінці сезону.

Ступінь серйозності травми ще тільки слід з’ясувати. Проте, "Телеграф" прорахував, хто може замінити травмованого гравця у матчах Євро.

Відразу зазначимо, що на післяматчевій прес-конференції головний тренер команди Сергій Ребров спробував заспокоїти присутніх: ""Це інший гомілковостоп, не той самий (раніше травмований – прим.). Сподіваюся, що після обстеження все буде гаразд. Миколенко вже пройшов МРТ-обстеження, завтра ще одне. Побачимо, що станеться. Але я почуваюся набагато спокійніше, ніж у момент травми", — зауважив тренер.

Зінченко як основний варіант

Напередодні травмованого Миколенка замінив Олександр Зінченко. І цей варіант вважається найпріоритетнішим. Уболівальники звикли, що "Зіна" грає на позиції атакуючого півзахисника. Але саме Зінченко перекваліфікувався на лівого захисника ще в "Манчестер Сіті", з ініціативи тренера команди Холсепа Гвардіоли. І згодом український легіонер переходив до "Арсеналу" саме як лівий захисник. Тому Ребров учора не сумнівався ні секунди, випускаючи замість Миколенка саме Зінченка.

Крім того, у центрі півзахисту, на звичному місці Зінченка, є комусь зіграти. Це і Микола Шапаренко, і Руслан Малиновський.

Михайличенко, як "другий вибір"

Якщо ж Зінченко таки знадобиться Реброву в центрі півзахисту, то другим варіантом для нього в ролі лівого захисника є Богдан Михайличенко. На сьогодні це гравець житомирського "Полісся", але свого часу Михайличенко пограв і у складі "Динамо", і у складі "Шахтаря" — грандів українського футболу.

Зрозуміло. Зінченко був би кращим варіантом, виходячи з досвіду гравця та його ігрової практики в англійській Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів. Але, в будь-якій ситуації, перед будь-яким матчем може бути своя стратегія та "підводні каміння", коли Зінченко може знадобитися саме саме в центрі півзахисту.

Один із двох динамівців — на заміну

Ну і є найгірший варіант. Якщо з’ясується, що травма Миколенка тяжка і він має пропустити Євро, тоді Сергій Ребров матиме право на заміну в заявці. І тут одразу напрошується два варіанти — Костянтин Вівчаренко чи Владислав Дубінчак. Обидва грають у київському "Динамо" і обидва не потрапили до заявки збірної України на нинішній Євро.

При цьому ще два роки тому, коли Миколенко отримував травми, будучи гравцем "Динамо", тодішній тренер команди Мірча Луческу вважав за краще випускати на поле Вівчаренка. Дубінчак же кілька років тинявся орендами — київський "Арсенал", львівські "Карпати", "Дніпро-1", і лише з 2021-го міцно осів у "Динамо". А в сезоні 2023/24 провів у складі "Динамо" 22 матчі у Прем’єр-лізі.

Якщо Реброву доведеться когось із них обирати, то це буде вже справа смаку головного тренера національної збірної. За ігровими характеристиками та статистикою Вівчаренко та Дубінчак — приблизно рівні.

Нагадаємо, що перший матч на Євро-2024 збірна України проведе вже у понеділок, 17 червня, проти команди Румунії.