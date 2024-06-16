Новий метод автограбежу в Україні: злочинцям потрібна лише звичайна ганчірка (фото)

Цей метод з'явився відносно нещодавно

Здавалося б, що може бути простішого за звичайну ганчірку? Однак у руках винахідливих зловмисників навіть такий буденний предмет перетворюється на знаряддя злочину. Останнім часом в Україні набирає обертів нова схема пограбування автомобілістів, і ключову роль у ній відіграє саме клаптик тканини.

Суть трюку проста, але підступна. Уявіть: ви прямуєте до свого авто вранці й помічаєте, що на бічне дзеркало хтось намотав ганчір'я, та ще й міцно прив'язав. Природна реакція — спробувати звільнити дзеркало. Ви відчиняєте машину, кидаєте туди сумку та інші речі, і йдете розмотувати. І саме на це розраховують злодії, пише Dexpens.

Як діє шахрайська схема

Поки ви зосереджені на розплутуванні хитромудрого "подарунка", ваша увага повністю прикута до дзеркала. Тим часом зловмисник, користуючись моментом, непомітно проникає до салону й за лічені секунди хапає все, що трапляється під руку: гаманці, сумки, телефони, документи. А якщо ви ще й увімкнули двигун для прогріву, шум мотора лише допомагає грабіжникові залишитися непоміченим.

Як же не потрапити на гачок цієї хитрої схеми? Головне — не втрачати пильності. Побачивши підозрілий предмет на дзеркалі, не поспішайте його знімати. Натомість сядьте в машину, замкніть двері та від'їдьте на безпечну відстань. Швидше за все, злодій не ризикуватиме переслідувати вас. Якщо ж поруч є люди, яким ви довіряєте — сусіди чи друзі — попросіть їх постежити за автівкою, поки ви розбираєтеся з ганчіркою.

І найважливіше: поширюйте інформацію про такі схеми серед знайомих водіїв. Що більше людей знатимуть про хитрощі зловмисників, то менше шансів у останніх досягти успіху.

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