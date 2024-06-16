Новый метод автограбежа в Украине: преступникам нужна только обычная тряпка (фото)

Этот метод появился относительно недавно

Казалось бы, что может быть проще обычной тряпки? Однако в руках изобретательных злоумышленников даже такой обыденный предмет превращается в орудие преступления. В последнее время в Украине набирает обороты новая схема ограбления автомобилистов, и ключевую роль в ней играет именно клочок ткани.

Суть трюка проста, но коварна. Представьте: вы направляетесь к своему авто утром и замечаете, что на боковое зеркало кто-то намотал тряпку, да еще и крепко привязал. Естественная реакция – попытаться освободить зеркало. Вы открываете машину, бросаете туда сумку и прочие вещи, и идете разматывать. И именно на это рассчитывают воры, пишет Dexpens.

Как действует мошенническая схема

Пока вы сосредоточены на распутывании хитроумного "подарка", ваше внимание полностью приковано к зеркалу. Между тем злоумышленник, пользуясь моментом, незаметно проникает в салон и в считанные секунды хватает все, что попадается под руку: кошельки, сумки, телефоны, документы. А если вы еще и включили двигатель для прогрева, шум мотора только помогает налетчику остаться незамеченным.

Как не попасть на крючок этой хитрой схемы? Главное – не терять бдительности. Увидев подозрительный предмет на зеркале, не торопитесь его снимать. Вместо этого сядьте в машину, закройте дверь и отъездите на безопасное расстояние. Скорее всего, вор не будет рисковать преследовать вас. Если же рядом есть люди, которым вы доверяете — соседи или друзья — попросите их понаблюдать за автомобилем, пока вы разбираетесь с тряпкой.

И самое важное: распространяйте информацию о таких схемах среди знакомых водителей. Чем больше людей будут знать о хитростях злоумышленников, тем меньше шансов у последних добиться успеха.

Ранее "Телеграф" писал, как мошенники обманывают украинцев на покупке шин. Появился новый способ.