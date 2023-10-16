Механік з 50-річним стажем назвав ідеальне авто з пробігом: це представник японського автопрому

Це авто прослужить багато років

Конкуренція між Honda і Toyota в автомобільній індустрії вже десятиліттями є однією з найбільших і найцікавіших. Обидва виробники є японськими автомобільними гігантами і відомі своєю високою якістю, надійністю і інноваційними технологіями. Однак є декілька ключових аспектів, які допомагають їм конкурувати на світовому ринку. Про це все розповів американський механік Скотті Кілмер, який уже понад 50 років ремонтує авто.

За його словами, у цій конкуренції однозначно перемагає компанія Honda, тому що ці автомобілі є надійними та можуть експлуатуватися десятиліттями. На думку Кілмера, саме цю марку авто потрібно обирати, коли шукаєш вживане авто, адже технічне обслуговування чи ремонт тут потрібні не часто.

У відео Скотті демонструє автомобіль Honda CR-V, куплений у 2013 році. Ним користувалися 10 років, а всі деталі залишилися майже новими. Проте такого ефекту можна досягти лише при регулярному технічному обслуговуванні, наголошує механік.

Однією з найпоширеніших проблем в Honda CR-V є свічки запалювання. Вони виходять з ладу, якщо забути про ТО автомобіля. Автомайстер показує відмінний стан авто як всередині, так і зовні. Після 10 років використання пробіг, зазначений на одометрі, склав майже 161 тисячу кілометрів. За цей час власник поміняв лише фільтр та мастило.

Що відомо про автомобіль Honda CR-V 2013 року випуску?

Honda CR-V — це популярний компактний кросовер від японського виробника Honda. Ця модель вироблялася з 2011 по 2016 рік у двох варіантах двигунів — 2,4-літровий чотирициліндровий бензиновий з потужністю 185 к.с. з переднім або повним приводом на вибір, а також 2-літровий (лише на деяких ринках). У ролику показано перший варіант з коробкою автомат та повним приводом.

Модель CR-V 2013 мала сучасний на той час дизайн і характерну велику решітку радіатора, овальні фари та красиві лінії кузова. Салон та багажник мають достатні розміри для пасажирів та вантажу.

Раніше "Телеграф" розповідав, на яку модель Toyota скаржаться найчастіше. Вона дуже популярна в Україні.