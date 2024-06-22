Щоб не оглухнути на трасі: топ-5 тихих шин відомих марок

Тихі шини не лише забезпечують комфортну їзду, але й дозволяють насолоджуватися розмовами з пасажирами або просто тишею під час подорожі

Шум від шин під час руху може стати справжньою проблемою, особливо на високих швидкостях. Тому важливо вибирати тихі та якісні шини для комфортної їзди.

Ось кілька порад, як це зробити. Звертайте увагу на маркування шин – виробники часто позначають тихі моделі спеціальними символами, наприклад "Sil" або "Quiet". Надавайте перевагу шинам преміум-класу від відомих брендів. Вони зазвичай тихіші завдяки використанню новітніх технологій та якісних матеріалів. Ось топ-5 найтихіших шин.

1. Michelin Primacy 3

Ця модель від всесвітньо відомого бренду Michelin славиться своєю тихою роботою. Спеціальний дизайн протектора та використання інноваційних матеріалів забезпечують чудову звукоізоляцію.

2. Continental PremiumContact 6

Німецький виробник Continental також пропонує тихі та комфортні шини. PremiumContact 6 мають асиметричний малюнок протектора, який зменшує шум на різних типах дорожнього покриття.

3. Bridgestone Ecopia EP300

Японська компанія Bridgestone відома своїми екологічними та енергоефективними шинами. Модель Ecopia EP300 не лише економить пальне, але й забезпечує тиху їзду завдяки спеціальній конструкції.

4. Goodyear EfficientGrip Performance

Goodyear, один з найбільших виробників шин у світі, пропонує EfficientGrip Performance — тихі та довговічні шини для легкових автомобілів. Вони забезпечують чудове зчеплення та комфорт на дорозі.

5. Nokian Hakka Green 2

Фінський бренд Nokian відомий своїми високоякісними шинами для складних погодних умов. Модель Hakka Green 2 не лише чудово працює на снігу та льоду, але й забезпечує тиху їзду влітку.

Критерії вибору тихих шин

Окрім самого бренду та моделі, існує кілька ключових параметрів, на які варто звертати увагу при виборі тихих шин. Рівень шуму — найважливіший критерій. Чим нижчий показник децибел (дБ) у технічних характеристиках, тим тихіша шина. Різниця навіть у 3 дБ вже помітна на слух.

Малюнок протектора теж відіграє свою роль: асиметричні та направлені малюнки зазвичай тихіші за симетричні. Вони краще розсіюють шум під час руху. Окрім того, виробники використовують спеціальні гумові суміші та інші матеріали для зменшення вібрацій та шуму від шин. А наявність додаткових шарів або спеціальних елементів у конструкції може покращити звукоізоляцію.

Правильний тиск у шинах також впливає на рівень шуму. Регулярно перевіряйте та підтримуйте рекомендований виробником тиск. До того ж пошкодження, нерівномірний знос або старіння шин можуть збільшити шум під час руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати шини за індексом швидкості. Цей індекс зазвичай складається з однієї або двох літер і позначений на боковині.