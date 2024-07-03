На деяких СТО значно підвищили ціни: до чого тут вимкнення світла

Вимкнення світла в результаті відіб'ється на кінцевому споживачеві

Українські автовласники зіткнулися з новою реальністю — деякі станції технічного обслуговування (СТО) почали підвищувати ціни на свої послуги. Причина такого кроку криється у частих відключеннях електроенергії, які змушують підприємства переходити на альтернативні джерела живлення.

У соціальних мережах Києва з'явилися фотографії оголошень, де СТО попереджають клієнтів про надбавку в розмірі 25% до вартості послуг під час роботи на генераторі. Це викликало чимало обговорень серед водіїв та експертів автомобільної галузі.

Варто зазначити, що використання генераторів суттєво збільшує витрати на електроенергію для СТО. Вартість пального для генераторів значно перевищує тарифи на електроенергію з мережі. Крім того, обслуговування та ремонт генераторів також потребують додаткових коштів.

Вочевидь, підвищення цін — це вимушений крок для багатьох СТО, які прагнуть зберегти свій бізнес в умовах енергетичної кризи. Проте не всі станції технічного обслуговування пішли цим шляхом. Деякі намагаються оптимізувати свої витрати іншими способами, наприклад, змінюючи графік роботи.

Тому автовласникам варто заздалегідь уточнювати вартість послуг та можливі додаткові витрати перед відвідуванням СТО. Також варто розглянути альтернативні варіанти, порівнюючи ціни різних сервісних центрів.

Попри труднощі, багато СТО продовжують працювати, забезпечуючи необхідне обслуговування автомобілів. Нагадаємо, експерти прогнозують, що ситуація може стабілізуватися з покращенням енергопостачання в країні. Це може статись уже в серпні.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо в бензиновий генератор залити дизель і навпаки. Є просте пояснення щодо наслідків цих дій.