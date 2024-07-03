Битва титанів: BYD впритул наблизився до Tesla, продавши майже півмільйона авто за останній квартал

Ця запекла конкуренція змінює картину автомобільної промисловості та обіцяє споживачам ширший вибір

У світі електромобілів відбуваються цікаві зміни. Китайська компанія BYD стрімко наближається до лідера ринку — американської Tesla.

Як повідомили в Reuters, продаж BYD зріс на 21% в останньому кварталі, сягнувши 426,039 одиниць. Тим часом Tesla зіткнулася з викликами на китайському ринку. Аналітики прогнозували зниження поставок Tesla на 6% у другому кварталі. Це пов'язують з жорсткою конкуренцією в Китаї та зниженням попиту через відсутність нових доступних моделей.

Американський виробник електромобілів скоротив виробництво свого бестселера Model Y на заводі в Шанхаї з березня, щоб задовольнити зниження попиту на старі моделі в Китаї, другому за величиною ринку після США. Натомість його провідний китайський конкурент BYD підтримував стабільне зростання продажів електромобілів.

Що відбувається на китайському авторинку

Ринок електрокарів у Китаї загалом демонструє стрімке зростання. У травні нові енергетичні транспортні засоби, включаючи електромобілі та гібриди, склали 46,7% від загальних продажів автомобілів у країні. Це свідчить про дедалі популярність "зелених" авто серед китайських споживачів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Китай стає новим автомобільним центром світу. Значне зростання китайського автопрому було зафіксовано на ринках, що розвиваються, зокрема в Латинській Америці та Південно-Східній Азії.