Помиляється чи не половина водіїв: як правильно повернути на цьому перехресті (відео)

Відповідь може здивувати навіть досвідчених водіїв та нагадує про важливість уважного аналізу дорожньої ситуації

У світі, де кожен день мільйони водіїв виїжджають на дороги, знання правил дорожнього руху стає не просто важливим, а життєво необхідним. Адже чи не кожен виїзд на дороги пропонує автомобілістам чергову головоломку.

Популярний український YouTube канал "Тримай кермо" допомагає водіям та всім, хто цікавиться правилами дорожнього руху, впевненіше почуватися за кермом. Цього разу у їхній відеовправі увага зосереджена на непростій ситуації на регульованому перехресті, де дві автівки намагаються здійснити різні маневри.

Ситуація на перехресті

Уявіть собі перехрестя, до якого під'їжджають дві автівки: жовта та зелена. Жовта машина має намір повернути ліворуч, а зелена — праворуч. На перехресті встановлено світлофор, який показує зелене світло, не забороняючи жоден з маневрів. Здавалося б, проста ситуація, але не все так однозначно.

Ключові елементи ситуації

Перехрестя є регульованим (наявність світлофора). На перехресті встановлено знак 2.1 "Дати дорогу". Також присутній знак 4.1 "Рух прямо". Зелене світло світлофора дозволяє рух обом автівкам.

Аналіз ситуації

Згідно з пунктом 8.3 Правил дорожнього руху України, сигнали світлофора (крім жовтого миготливого) мають перевагу над дорожніми знаками пріоритету. Це означає, що знак 2.1 "Дати дорогу" в даній ситуації не діє.Однак, знак 4.1 "Рух прямо" не є знаком пріоритету, а отже, залишається в силі навіть при зеленому сигналі світлофора. Цей знак дозволяє рух тільки прямо і забороняє поворот на даному перехресті.

Висновок

Виходячи з аналізу ситуації, можна зробити висновок, що саме зелена автівка порушує правила дорожнього руху. Намагаючись повернути праворуч, вона ігнорує знак "Рух прямо", який забороняє цей маневр.

Жовта автівка, яка має намір повернути ліворуч, не порушує правил, оскільки знак 4.1 "Рух прямо" поширюється тільки на те перехрестя, на якому він встановлений. Отже, поворот ліворуч на наступному перехресті для жовтої автівки є дозволеним.

Раніше "Телеграф" писав, як роз'їхатися машинам на регульованому перехресті. Ця ситуація може трапитись з кожним водієм.