Розмір має значення? Як малі авто показують великі результати

Покупці починають відмовлятись від великих позашляховиків

Останнім часом на світовому авторинку спостерігалась тенденція відмови від виробництва малолітражок на користь позашляховиків. Однак дані продажу за перше півріччя 2024 року свідчать про те, що це рішення може бути передчасним.

Nissan Sentra демонструє вражаюче зростання продажу на 55% порівняно з минулим роком, ставши другою за популярністю моделлю бренду. Про це пише автомобільне видання Motor1.

Тенденція до компактних авто може зберегтись

Якщо тенденція збережеться, Sentra може увійти до топ-20 найпопулярніших автомобілів у США. Також варто відзначити зростання продажу Nissan Versa на 61%.

Honda Civic також показує значне зростання — 38% до червня, зайнявши друге місце в лінійці Honda. За збереження темпів, Civic може увійти до десятки бестселерів 2024 року.

Toyota Corolla збільшила продаж на 25%. При цьому позашляховики бренду Toyota продаються значно гірше. Kia Forte також демонструє зростання на 13%.

Хоча позашляховики залишаються надзвичайно популярними, п'ять згаданих компактних моделей вже забезпечили майже півмільйона продажу за пів року. Це вказує на значний сегмент покупців, якого не варто ігнорувати.

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