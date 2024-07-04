Блеска будет меньше: почему Mercedes, BMW и Volvo отказываются от хромированных деталей

Эта тенденция отражает изменение приоритетов автомобильной индустрии

Эпоха блестящих хромированных элементов в автомобильном дизайне подходит к концу. Ведущие автопроизводители один за другим отказываются от использования хрома в отделке своих моделей, предпочитая более современные и экологические решения.

Компания Mercedes-Benz стала одной из первых, кто объявил о полном отказе от хромированных деталей. Вместо них немецкий производитель будет использовать черные глянцевые или матовые элементы. Это решение связано не только с эстетическими соображениями, но и с экологическими и экономическими факторами.

BMW также планирует значительно сократить использование хрома в своих автомобилях. Баварский бренд заменит хромированные элементы на детали из анодированного алюминия или окрашенные в черный цвет.

Volvo, всегда славившаяся своим скандинавским минимализмом, тоже отказывается от хрома. Шведский производитель будет использовать более сдержанные материалы, лучше соответствующие современным тенденциям дизайна.

Почему автогиганты отказываются от хрома

Отказ от хрома связан с несколькими факторами:

Экологичность: производство и утилизация хромированных деталей оказывают негативное влияние на окружающую среду. Хромированные детали сами по себе не опасны, но при их изготовлении пары шестивалентного хрома могут выделяться в атмосферу, оказывая вредное воздействие на рабочих. Экономичность: альтернативные материалы часто дешевле в производстве. Современные тренды: минималистический дизайн становится все более популярным среди потребителей. Технологический прогресс: новые материалы и технологии позволяют создавать более интересные и функциональные элементы дизайна.

Эта тенденция свидетельствует о значительных изменениях в автомобильной индустрии, где производители все больше внимания уделяют экологичности и современному дизайну. Отказ от хрома – это не просто изменение стиля, а отображение новых ценностей и приоритетов автомобильных брендов и их клиентов.

Ранее "Телеграф" писал, что Volvo снимает с производства популярную в Украине модель. Volvo S60 была одной из популярнейших моделей бренда на рынке.