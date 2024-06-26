Не можна навіть авто зупинити на узбіччі: в одній із областей запровадили жорсткі обмеження
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Обмеження введені у прикордонній смузі в межах восьми територіальних громад
У межах Ужгородського району запроваджено додаткові обмеження. Відтепер буде заборонено навіть зупинку на узбіччі дороги, якщо тільки не йдеться про технічні несправності.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України. Таке рішення було ухвалено з метою запобігання правопорушенням у прикордонній смузі.
Зазначається, що тимчасові режимні обмеження запроваджено у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.
У прикордонній смузі в межах району заборонено:
- перебування осіб та виконання робіт поза населеними пунктами, перебування осіб та транспортних засобів на дорогах, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух по них у темний час доби (з 22:00 до 05:00).
- зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Винятком є технічні несправності;
- перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім встановлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;
- використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.
У ДПСУ наголосили, що дія обмежень не поширюється на:
- посадових чи посадових осіб державних органів,
- органи місцевого самоврядування,
- правоохоронні органи,
- органи цивільного захисту,
- військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
- працівників комунальних служб,
- екстрену (швидкої) медичної допомоги,
- суб’єктів державної та комунальної власності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Закарпатті кілька десятків українців на вантажівці прорвали кордон.