Не можна навіть авто зупинити на узбіччі: в одній із областей запровадили жорсткі обмеження

Обмеження введені у прикордонній смузі в межах восьми територіальних громад

У межах Ужгородського району запроваджено додаткові обмеження. Відтепер буде заборонено навіть зупинку на узбіччі дороги, якщо тільки не йдеться про технічні несправності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України. Таке рішення було ухвалено з метою запобігання правопорушенням у прикордонній смузі.

Зазначається, що тимчасові режимні обмеження запроваджено у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

перебування осіб та виконання робіт поза населеними пунктами, перебування осіб та транспортних засобів на дорогах, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух по них у темний час доби (з 22:00 до 05:00).

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Винятком є технічні несправності;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім встановлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

У ДПСУ наголосили, що дія обмежень не поширюється на:

посадових чи посадових осіб державних органів,

органи місцевого самоврядування,

правоохоронні органи,

органи цивільного захисту,

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,

працівників комунальних служб,

екстрену (швидкої) медичної допомоги,

суб’єктів державної та комунальної власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Закарпатті кілька десятків українців на вантажівці прорвали кордон.