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Не можна навіть авто зупинити на узбіччі: в одній із областей запровадили жорсткі обмеження

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ДПСУ Новина оновлена 26 червня 2024, 15:11

Обмеження введені у прикордонній смузі в межах восьми територіальних громад

У межах Ужгородського району запроваджено додаткові обмеження. Відтепер буде заборонено навіть зупинку на узбіччі дороги, якщо тільки не йдеться про технічні несправності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України. Таке рішення було ухвалено з метою запобігання правопорушенням у прикордонній смузі.

Зазначається, що тимчасові режимні обмеження запроваджено у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

  • перебування осіб та виконання робіт поза населеними пунктами, перебування осіб та транспортних засобів на дорогах, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух по них у темний час доби (з 22:00 до 05:00).
  • зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Винятком є технічні несправності;
  • перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім встановлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;
  • використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

У ДПСУ наголосили, що дія обмежень не поширюється на:

  • посадових чи посадових осіб державних органів,
  • органи місцевого самоврядування,
  • правоохоронні органи,
  • органи цивільного захисту,
  • військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
  • працівників комунальних служб,
  • екстрену (швидкої) медичної допомоги,
  • суб’єктів державної та комунальної власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Закарпатті кілька десятків українців на вантажівці прорвали кордон.

Теги:
#Україна #Закарпатті #Ужгород #Кордон #Обмеження