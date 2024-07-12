Що таке шини ContiRe:Tex і до чого тут старі пляшки

ContiRe:Tex — це крок до зеленого майбутнього автомобільної промисловості

У світі, де екологічні проблеми стають все більш нагальними, німецький гігант Continental зробив значний крок уперед у сфері виробництва автомобільних шин. Компанія розробила інноваційну технологію, яка не лише зменшує забруднення довкілля, але й підвищує довговічність шин.

Хоча більшість екологів зосереджені на викидах двигунів внутрішнього згоряння, автомобільні шини також є серйозним джерелом забруднення. Це відбувається як під час їх виробництва, яке споживає багато енергії, води та сировини, так і під час експлуатації, коли шини виділяють дрібні частинки.

Інноваційна технологія ContiRe:Tex

Технологія ContiRe:Tex, розроблена Continental, може розв'язати обидві проблеми. Вона замінює звичайний поліестер у шинах на перероблений матеріал з ПЕТ-пляшок. На одну шину витрачають від 9 до 15 пластикових пляшок, залежно від розміру. Процес не містить проміжних хімічних стадій, що зменшує шкідливі викиди.

Переваги нової технології

Перш за все, ContiRe:Tex сприяє економії ресурсів, оскільки використання переробленого матеріалу значно зменшує потребу в нафті для виробництва первинного поліестеру. Крім того, ця інновація допомагає розв'язати проблему накопичення відходів, знаходячи корисне застосування викинутим пляшкам, які в іншому випадку засмічували б звалища.

Важливо відзначити і енергоефективність нового методу виробництва. За даними компанії, Continental тепер використовує в середньому на 55% менше води та на 17% менше енергії порівняно з середніми показниками галузі. Це суттєво знижує екологічний слід виробництва шин. Проте висока якість продукції зберігається на 100%. Кінцевий продукт не поступається звичайним поліефірним волокнам за своїми характеристиками. Шини, виготовлені за новою технологією, успішно витримують всі необхідні випробування на внутрішній тиск, великі навантаження та високі температури, забезпечуючи надійність та безпеку під час експлуатації.

Отже, ContiRe:Tex є яскравим прикладом того, як інноваційні рішення можуть ефективно поєднувати екологічність, якість продукції та економічну доцільність. А це значний внесок у розвиток сталого виробництва в автомобільній промисловості.

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