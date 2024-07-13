Чек-лист водія: що перевірити в машині перед довгою подорожжю

Планування дальньої поїздки на автомобілі вимагає ретельної підготовки не лише маршруту та багажу, а й самого авто

Чи плануєте вирушити в далеку поїздку на автомобілі? Щоб подорож пройшла гладко та безпечно, особливо якщо ви їдете з дітьми або домашніми улюбленцями, важливо заздалегідь провести чек-ап вашого транспортного засобу.

Проста перевірка ключових елементів авто перед виїздом може заощадити час, гроші та нерви у дорозі. Ось 6 ключових моментів, на які варто звернути увагу перед виїздом:

1. Тиск у шинах

Переконайтеся, що тиск у шинах відповідає рекомендаціям виробника. Правильний тиск не тільки забезпечує комфортне керування, а й впливає на витрату пального та безпеку руху. Тиск потрібно вимірювати на холодних шинах і не забудьте перевірити запаску!

2. Рівень рідин

Подивіться рівень масла, охолоджувальної та гальмівної рідин. Недостатня кількість будь-якої з цих рідин може призвести до серйозних проблем у дорозі. За необхідності долийте їх до потрібного рівня або замініть.

3. Освітлення

Перевірте всі фари та ліхтарі – вони повинні справно працювати. Це стосується не лише передніх фар, а й задніх вогнів, сигналів повороту та стоп-сигналів. Хороше освітлення критично важливе для безпеки, особливо під час руху вночі.

4. Стан гальм

Переконайтеся у справності гальмівної системи. Перевірте товщину гальмівних колодок та стан гальмівних дисків. Якщо при натисканні на педаль гальма ви відчуваєте вібрацію або чуєте сторонні звуки, зверніться до фахівця перед поїздкою.

5. Акумулятор

Перевірте стан акумулятора та його зарядку. Переконайтеся, що клеми чисті та надійно закріплені. Якщо акумулятор старший трьох років, рекомендується провести його діагностику в сервісному центрі.

6. Набір автомобіліста

Не забудьте про обов’язковий набір автомобіліста. До нього мають входити аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Також корисно мати з собою буксирувальний трос, дроти для "прикурювання" та базовий набір інструментів.

Приділивши час цим простим перевіркам, ви значно зменшите ризик неприємних сюрпризів у дорозі. А ваша подорож стане більш комфортною та безпечною.

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