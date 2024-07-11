Їх допускають навіть досвідчені водії: 5 помилок під час вимірювання тиску в шинах

Правильний тиск у шинах робить поїздку більш комфортною

Правильне тиск у шинах — ключовий фактор безпеки та економічності водіння. Однак навіть досвідчені водії часом припускаються помилок при його вимірюванні та коригуванні.

Розберемося, як уникнути типових помилок та забезпечити оптимальний тиск у колесах вашого автомобіля. І до речі, не забувайте про запаску — тиск також потрібно регулярно перевіряти і в цьому колесі.

Ігнорування рекомендацій виробника

Багато автовласників не звертають уваги на інформацію, вказану виробником. А дарма – ці дані зазвичай розміщені на внутрішній стороні лючка бензобака або на стійці кузова. Там вказано оптимальний тиск для різних розмірів шин та ступенів завантаження автомобіля.

Неврахування завантаження автомобіля

Стандартний тиск 2,1-2,2 бар підходить для комфортної їзди з трьома пасажирами та невеликим багажем. Однак, при повному завантаженні автомобіля тиск слід збільшити до 2,3-2,8 бар. Ігнорування цього факту може призвести до підвищеного зносу шин та погіршення керованості.

Вимірювання тиску на гарячих шинах

Одна з найпоширеніших помилок – перевірка тиску одразу після поїздки. Вимірювання необхідно проводити лише на холодних шинах. Після руху шини нагріваються, що призводить до збільшення тиску повітря всередині них. Це може дати неправильні показання та призвести до неправильного коригування.

Поспіх при вимірюванні

Багато водіїв перевіряють тиск поспіхом, наприклад, під час короткої зупинки на АЗС. Такий підхід часто призводить до неточних вимірів. Важливо виділити час для ретельної перевірки всіх чотирьох коліс, включаючи запасний. крім того, не всі манометри однаково точні. Використання неякісних або невідкаліброваних приладів може призвести до помилкових показань. Найкраще використовувати перевірені цифрові манометри або регулярно перевіряти точність механічних пристроїв.

Ігнорування сезонних змін

Тиск у шинах змінюється із зміною температури навколишнього середовища. Взимку повітря у шинах стискається, а влітку розширюється. Досвідчені водії рекомендують перевіряти тиск не рідше одного разу на місяць, а також за значних перепадів температури. Навіть якщо шини виглядають нормально, тиск у них може бути недостатнім.

Правильне вимірювання та підтримання оптимального тиску в шинах не тільки продовжує термін їхньої служби, але й забезпечує безпеку на дорозі, покращує керованість автомобіля та знижує витрату палива. Уникаючи цих поширених помилок, ви зможете максимально ефективно використовувати ваші шини та підвищити комфорт водіння.

Раніше "Телеграф" писав, яким має бути тиск у шинах влітку. Вимірювання рекомендують робити регулярно.