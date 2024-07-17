Seat знімає з виробництва популярну в Україні модель позашляховика

Авто замінить інший позашляховик

Сімейний позашляховик Seat Tarraco, що має спільні риси зі Skoda Kodiaq минулої генерації та Volkswagen Tiguan Allspace, доступний на британському ринку з 2018 року. В Україні він почав продаватись дещо пізніше.

Та тепер автовиробник вирішив зняти його з виробництва. Про це пише Autocar.

На що замінять Tarraco

Компанія Seat повідомляє про успішність моделі Tarraco, але зазначає, що наступника для неї не планується. Замість цього, з середини 2024 року акцент буде зроблено на новій моделі Cupra Terramar, яка, на думку виробника, ефективно заповнить цю нішу.

Виробництво Tarraco припиниться до другого кварталу 2024 року. Новий Cupra Terramar, який буде дещо компактнішим за Tarraco (на 20 см коротшим), матиме різноманітні силові установки, наприклад, гібридні та бензинові двигуни.

Очікується, що гібридна версія зможе подолати до 100 км лише на електротязі, що ставить її в один ряд з новими моделями Volkswagen Passat та Skoda Superb у кузові універсал.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що китайські авто можуть іржавіти у несподіваних місцях. Ці моделі популярні і в Україні.