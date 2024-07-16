Популярна модель Nissan повертається на європейський ринок: нова версія кросовера стала ще потужнішою

Nissan повертає свій спортивний підрозділ Nismo на європейський ринок

Японський автовиробник Nissan представив на Токійському автосалоні 2024 нового високопродуктивну версію свого електричного кросовера — Ariya Nismo. Це знаменує повернення спортивного підрозділу Nismo на європейський ринок після тривалої перерви.

Компанія офіційно підтвердила, що Ariya Nismo продаватиметься в Європі, що розширить лінійку електромобілів Nissan на цьому ринку. Це рішення демонструє прагнення Nissan зміцнити свої позиції у сегменті високопродуктивних електромобілів у Європі.

Nissan Ariya Nismo: що це за авто

Ariya Nismo створений на базі топової версії Ariya e-4orce, але отримав ряд суттєвих покращень:

збільшення потужності на 10%,

спеціально налаштована динаміка дросельної заслінки.

ексклюзивний режим водіння Nismo,

агресивний аеродинамічний обвіс.

Автомобіль доступний у двох версіях. Це Nismo B6 з акумулятором 66 кВт·год потужністю 362 к.с. і крутним моментом 560 Нм і Nismo B9 з батареєю 91 кВт · год, що видає 429 к.с. і 600 Нм крутного моменту.

Хоча точні динамічні характеристики поки не розкриті, очікується, що Ariya Nismo буде значно швидше за стандартну версію, що розганяється до 100 км/год за 5,1 секунди. Під Ariya Nismo встановлені шини, розроблені спеціально для нього, з 20-дюймовими легкосплавними дисками для покращення його траєкторії та здатності проходити повороти на трасі. Nissan обіцяє, що автомобіль забезпечить "зразкову" керованість.

Зовні Nismo-версія відрізняється більш агресивним дизайном зі збільшеним переднім спліттером, вихровими генераторами на даху, глибокими бічними спідницями та спойлером "качиний хвіст". Всі ці елементи покликані покращити аеродинаміку автомобіля.

У салоні встановлені спортивні сидіння з обробкою із замші та червоними акцентами. Червона смуга також є на елементах екстер’єру. Nissan Ariya Nismo демонструє прагнення компанії поєднувати екологічність електромобілів зі спортивним характером, що може залучити нову аудиторію покупців у Європі. Очікується, що на європейський ринок авто вийде наприкінці 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав про моделі Nissan, які "підмочили" репутація бренду. Серед них – і найпопулярніший кросовер.