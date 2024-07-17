Небезпечна плутанина: водії часто розуміють цей дорожній знак неправильно

Цей дорожній знак часто викликає плутанину серед водіїв.

Дорожні знаки є важливим елементом безпеки на дорогах, і їх правильне розуміння є ключовим для всіх учасників дорожнього руху. Одним із таких знаків є знак "Тільки прямо і направо", який часто викликає плутанину серед водіїв, особливо новачків.

Деякі водії, особливо ті, хто тільки починає свій шлях за кермом, можуть неправильно інтерпретувати цей знак. Вони вважають, що він дозволяє повертати направо з будь-якої смуги, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі. У Мережі пояснили, як правильно інтерпретувати цей знак і уникнути помилок на дорозі.

Що означає знак "Тільки прямо і направо"

Знак "Тільки прямо і направо" є наказовим знаком, який встановлюється на перехрестях і вказує напрямки руху. Він означає, що на даному перехресті дозволено рухатися тільки прямо або повертати направо. Важливо розуміти, що цей знак стосується всього напрямку руху, а не окремої смуги. Тобто поворот направо дозволений тільки з правої смуги, якщо інше не зазначено додатковими знаками або розміткою.

Як виглядає знак по смузі

Знак, який вказує напрямок руху по окремій смузі, виглядає інакше. Він має синій квадратний фон з білими стрілками, що вказують дозволені напрямки руху для конкретної смуги. Наприклад, якщо на знаку зображена стрілка, що вказує прямо і направо, це означає, що з цієї смуги можна рухатися тільки в зазначених напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що означає синя дорожня розмітка. Ця новація має важливе значення для організації дорожнього руху в містах.