Хто проїде перехрестя першим? На цій задачі "зависла" половина досвідчених водіїв (відео)

Ця ситуація може трапитись з кожним водієм

Деякі дорожні ситуації можуть стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених водіїв. Одна з таких ситуацій, що спричинила чимало суперечок, стосується черговості проїзду на регульованому перехресті.

Розв'язати цю головоломку виявилося не так просто, як здавалося на перший погляд. Розібрати цікаву ситуацію, з якою може зіштовхнутись кожен водій на українських дорогах, пропонує Youtube-канал "За!Правилами".

У відео зображено не дуже типову ситуацію на регульованому перехресті. З одного боку на дорозі зупинився зелений автомобіль, який намагається розвернутись. Для нього на світлофорі увімкнене зелене світло. Проте рух дозволено лише праворуч.

Хто проїде першим?

З протилежного боку перехрестя намагається проїхати прямо водій вантажівки. Для нього (що логічно) також зелене світло. Перпендикулярно до них на перехресті стоїть білий автомобіль, у якого горить правий покажчик повороту. Для нього на світлофорі — червоний колір з зеленою стрілкою праворуч. Але рух йому дозволено лише прямо. То ж хто проїде першим?

Оскільки всім дозволено рух, то логічно подумати, що водії керуватимуться правилом перешкоди праворуч. Але це дуже велика помилка. Тут перевагу отримають ті, для кого сигнал світлофора — зелений. Тобто білий автомобіль має дати дорогу зеленому та вантажівці. Але звідки він має знати, що зелений автомобіль саме розвертається, а не повертає ліворуч? Адже тоді їхні траєкторії не перетинаються. Ніяк. Він все одно має поступитись дорогою. Але повертати ліворуч зеленому авто просто не можна, адже тоді він виїде на дорогу з одностороннім рухом.

Згідно з Пунктом 16.6, під час повороту ліворуч або розвороту на перехресті водій автомобіля має поступитись дорогою тим, хто рухається назустріч. Тому першим проїде вантажівка, потім — зелений автомобіль, а останнім може проїхати біла машина.

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