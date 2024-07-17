Як не придбати авто з кримінальним минулим: тривожні ознаки

Шахраї перебивають коди, продають крадені авто і так далі….

Купівля автомобіля — важливий крок, який потребує уваги та обережності. На жаль, на вторинному ринку досі трапляються машини з "темним минулим".

Придбання такого авто може обернутися не лише фінансовими втратами, а й проблемами із законом. Як же не потрапити в пастку шахраїв та уникнути купівлі автомобіля з кримінальною історією? Розглянемо основні тривожні ознаки та способи перевірки.

Підозріло низька ціна: "безкоштовний сир" лише в мишоловці

Якщо вартість авто значно нижча за ринкову, це має насторожити. Шахраї часто намагаються швидко позбутися краденого транспорту, встановлюючи привабливу ціну. Не спокушайтеся на такі "вигідні" пропозиції без ретельної перевірки.

Відсутність оригіналів документів: червоний прапорець для покупця

Продавець, який не може надати оригінали техпаспорта чи свідоцтва про реєстрацію, викликає підозру. Це може свідчити про підробку документів або проблеми з легальністю авто. Вимагайте повний пакет оригінальних паперів.

Сліди втручання у VIN-код: детективна робота для уважного покупця

Уважно огляньте всі місця, де нанесено VIN-код автомобіля. Сліди затирання, перебивання чи інших маніпуляцій — серйозний привід засумніватися в чистоті угоди. Перевірте відповідність коду в документах та на кузові.

Невідповідність пробігу та стану авто: математика на службі автолюбителя

Якщо зовнішній вигляд та знос деталей не відповідають заявленому пробігу, можливо, одометр був "скручений". Це не лише обман покупця, а й спосіб приховати справжню історію експлуатації, яка може включати і кримінальні епізоди.

Нервозність продавця та поспіх: психологія на допомогу покупцеві

Уважно спостерігайте за поведінкою продавця. Надмірна нервозність, бажання швидко завершити угоду, небажання надавати додаткову інформацію можуть свідчити про приховування важливих фактів щодо автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, які дії водія несуть користь машині. У результаті авто скаже вам "дякую" за допомогою довговічності та надійності.